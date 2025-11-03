Prima pagină » Știri externe » George Clooney își exprimă „DISPREȚUL” față de Hunter Biden. Anul trecut, actorul i-a cerut fostului președinte Joe Biden să se retragă din alegeri

George Clooney își exprimă „DISPREȚUL” față de Hunter Biden. Anul trecut, actorul i-a cerut fostului președinte Joe Biden să se retragă din alegeri

03 nov. 2025, 22:47, Știri externe
George Clooney își exprimă „DISPREȚUL” față de Hunter Biden. Anul trecut, actorul i-a cerut fostului președinte Joe Biden să se retragă din alegeri

George Clooney a sugerat disprețul său față de Hunter Biden după ce fostul fiu al primului președinte l-a criticat pe actor pentru un articol de opinie pe care l-a scris, cerându-i tatălui său să demisioneze

Actorul a afirmat că înlocuirea președintelui Joe Biden cu vicepreședinta Kamala Harris în postura de candidat desemnat din partea Partidului Democrat  a fost o „greșeală”.

Potrivit Daily News , George Clooney și-a țintit criticile și împotriva fiului fostului președinte american, Hunter Biden a fost acuzat pentru deținere ilegală de arme după ce a fost sub influența drogurilor.

El ar fi plătit 5 milioane de dolari pentru droguri ilegale, prostituate, dantură nouă, costume, mașini de lux, hoteluri și țigări, scrie New York Post.  Numai 10.000 de dolari a plătit la un club privat de sex, potrivit Newsweek.

Hunter a fost grațiat de tatăl său chiar la finalul mandatului.  Clooney, un donator pentru Partidul Democrat, și-a exprimat dezgustul față de Hunter Biden după ce acesta l-a criticat pe actor pentru un articol de opinie pe care l-a scris, cerându-i atunci tatălui său să facă un pas în spate.

Fostul prim-fiu al SUA  l-a criticat pe George Clooney pentru că a pus la îndoială sănătatea mentală al fostului președinte Joe Biden.

George Clooney a afirmat că nimeni nu l-a îndemnat să-l îndemne pe Joe Biden să se retragă din cursa pentru realegere, nici măcar fostul președinte Barack Obama. Actorul premiat cu două premii Oscar,  patru Globuri de Aur, premiul Cecil B. DeMille, a zis că declarațiile lui Hunter Biden sunt „minciuni sfruntate”.

„Ei bine, aș putea petrece mult timp demontând multe dintre lucrurile pe care le-a spus, pentru că multe dintre lucrurile pe care le-a spus au fost pur și simplu minciuni sfruntate. Obama nu m-a încurajat să fac asta, nu a fost strângerea mea de fonduri, a fost strângerea mea de fonduri – toate lucrurile. Dar realitatea este că nu cred că o privire în urmă în felul acesta este de ajutor cuiva, mai ales lui. Nu cred că este de ajutor Partidului Democrat. Așa că îi urez doar mult succes în recuperarea sa continuă și sper că se va descurca bine, și o să rămân așa. Am multe opinii personale despre asta, dar nu mi se pare de ajutor să am o ceartă publică cu el. Îl iubesc pe Joe Biden. Dar avem nevoie de un nou nominalizat, în New York Times în iulie anul trecut, în care i-a îndemnat pe democrați să găsească pe cineva nou pe care să-l includă pe lista prezidențiale.”, a spus actorul anul trecut.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă:George Clooney îl laudă pe Joe Biden pentru decizia de a nu mai candida. „E cel mai altruist gest de la George Washington încoace”

Citește și

INEDIT Primul BEBELUȘ „fabricat” de Inteligența Artificială. Programul Sperm Tracking and Recovery a avut nevoie de un singur spermatozoid de nădejde
23:26
Primul BEBELUȘ „fabricat” de Inteligența Artificială. Programul Sperm Tracking and Recovery a avut nevoie de un singur spermatozoid de nădejde
EXTERNE Pelosi se pregătește de pensionare după o CARIERĂ politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026
21:39
Pelosi se pregătește de pensionare după o CARIERĂ politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026
EXTERNE Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de DRONE pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri.
20:46
Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de DRONE pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri.
EXTERNE Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
19:46
Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
EXTERNE Trump planifică o operațiune MILITARĂ în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri
19:23
Trump planifică o operațiune MILITARĂ în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri
EXTERNE Putin păstrează în biblioteca de la Kremlin „o bucată dintr-un tanc german” de pe frontul din Ucraina
18:58
Putin păstrează în biblioteca de la Kremlin „o bucată dintr-un tanc german” de pe frontul din Ucraina
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Boicotul lui Călin Georgescu al alegerilor din București, un pas spre revenirea politică
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
Exportatorii spanioli de măsline negre, furioși pe tarifele lui Donald Trump
EXTERNE Badantă din Italia, amenințată de fiul bătrânei pe care o îngrijea: „Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii”
23:11
Badantă din Italia, amenințată de fiul bătrânei pe care o îngrijea: „Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii”
FLASH NEWS SCANDAL între doi jurnaliști. Sidonia Bogdan anunță că-l dă în judecată pe Ovidiu Vanghele. Jurnalista face apel la femeile care ar fi fost jignite de acesta s-o ajute
23:10
SCANDAL între doi jurnaliști. Sidonia Bogdan anunță că-l dă în judecată pe Ovidiu Vanghele. Jurnalista face apel la femeile care ar fi fost jignite de acesta s-o ajute
FINANCIAR Revolut a început să blocheze conturile rușilor și belarușilor. Banca online se conformează ultimului pachet de sancțiuni al UE
22:50
Revolut a început să blocheze conturile rușilor și belarușilor. Banca online se conformează ultimului pachet de sancțiuni al UE
CONTROVERSĂ Controversă la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută
22:39
Controversă la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută
ȘOCANT Tragedie la Roman: Un bărbat de 74 de ani s-a ÎMPUȘCAT în cap, live pe internet
22:23
Tragedie la Roman: Un bărbat de 74 de ani s-a ÎMPUȘCAT în cap, live pe internet
UTILE Vitamina esențială pentru dezvoltarea copiilor. Pediatrul Mihai Craiu: „Nu protejează doar oasele, ci întărește întregul organism”
22:15
Vitamina esențială pentru dezvoltarea copiilor. Pediatrul Mihai Craiu: „Nu protejează doar oasele, ci întărește întregul organism”