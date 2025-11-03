George Clooney își exprimă „DISPREȚUL” față de Hunter Biden. Anul trecut, actorul i-a cerut fostului președinte Joe Biden să se retragă din alegeri

George Clooney a sugerat disprețul său față de Hunter Biden după ce fostul fiu al primului președinte l-a criticat pe actor pentru un articol de opinie pe care l-a scris, cerându-i tatălui său să demisioneze

Actorul a afirmat că înlocuirea președintelui Joe Biden cu vicepreședinta Kamala Harris în postura de candidat desemnat din partea Partidului Democrat a fost o „greșeală”.

Potrivit Daily News , George Clooney și-a țintit criticile și împotriva fiului fostului președinte american, Hunter Biden a fost acuzat pentru deținere ilegală de arme după ce a fost sub influența drogurilor.

El ar fi plătit 5 milioane de dolari pentru droguri ilegale, prostituate, dantură nouă, costume, mașini de lux, hoteluri și țigări, scrie New York Post. Numai 10.000 de dolari a plătit la un club privat de sex, potrivit Newsweek.

Hunter a fost grațiat de tatăl său chiar la finalul mandatului. Clooney, un donator pentru Partidul Democrat, și-a exprimat dezgustul față de Hunter Biden după ce acesta l-a criticat pe actor pentru un articol de opinie pe care l-a scris, cerându-i atunci tatălui său să facă un pas în spate.

Fostul prim-fiu al SUA l-a criticat pe George Clooney pentru că a pus la îndoială sănătatea mentală al fostului președinte Joe Biden.

George Clooney a afirmat că nimeni nu l-a îndemnat să-l îndemne pe Joe Biden să se retragă din cursa pentru realegere, nici măcar fostul președinte Barack Obama. Actorul premiat cu două premii Oscar, patru Globuri de Aur, premiul Cecil B. DeMille, a zis că declarațiile lui Hunter Biden sunt „minciuni sfruntate”.

„Ei bine, aș putea petrece mult timp demontând multe dintre lucrurile pe care le-a spus, pentru că multe dintre lucrurile pe care le-a spus au fost pur și simplu minciuni sfruntate. Obama nu m-a încurajat să fac asta, nu a fost strângerea mea de fonduri, a fost strângerea mea de fonduri – toate lucrurile. Dar realitatea este că nu cred că o privire în urmă în felul acesta este de ajutor cuiva, mai ales lui. Nu cred că este de ajutor Partidului Democrat. Așa că îi urez doar mult succes în recuperarea sa continuă și sper că se va descurca bine, și o să rămân așa. Am multe opinii personale despre asta, dar nu mi se pare de ajutor să am o ceartă publică cu el. Îl iubesc pe Joe Biden. Dar avem nevoie de un nou nominalizat, în New York Times în iulie anul trecut, în care i-a îndemnat pe democrați să găsească pe cineva nou pe care să-l includă pe lista prezidențiale.”, a spus actorul anul trecut.

