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La alții se poate: Grecia anunță creșteri de pensii și salarii și scutiri de impozite

La alții se poate: Grecia anunță creșteri de pensii și salarii și scutiri de impozite
Grecia anunță creșteri de pensii și salarii / Sursa FOTO: Mediafax
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Guvernul de la Atena a lansat un pachet masiv de măsuri sociale, sprijin pentru populație în valoare de câteva miliarde de euro. Planul aduce majorări ale salariului minim, bonusuri anuale pentru pensionari și bugetari, dar și reduceri de taxe sau impozit zero pentru anumite categorii de cetățeni.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat, sâmbătă, 5 septembrie, o serie de reforme fiscale de miliarde de euro, care vor fi implementate începând cu 2027, când sunt programate alegeri parlamentare.

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Măsurile înseamnă 1% din PIB

Măsurile vor costa autoritățile 2,2 miliarde de euro pentru anul 2027, adică aproximativ 1% din PIB. Printre altele, Guvernul Mitsotakis vrea să ofere un bonus anual de 400 de euro pentru pensionari și 500 de euro pentru bugetari. De asemenea, planul prevede impozit zero pe venit pentru fermierii cu venituri mici și familiile cu trei copii, alături de o reducere a plății în avans a impozitului pentru microîntreprinderi și lucrători independenți.

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Guvernul de centru-dreapta, reconfirmat în 2023 (cu 40,5% din voturi), rămâne pe primul loc în sondaje. Cu toate acestea, sprijinul electoral a scăzut sub 30% din cauza crizei prelungite a costului vieții și a unor acuzații de corupție.

După criza financiară din 2009, în timpul căreia s-a vorbit inclusiv de ieșirea din zona euro, Grecia are acum printre cele mai bune cifre din Europa. Economia crește cu un ritm anual de 2%, depășind media zonei euro; pentru 2026 se estimează un excedent de 4% din PIB, aproape dublu față de prognoza inițială. Dacă aceste date se vor confirma, atunci Mitsotakis are finanțele necesare pentru implementarea măsurilor sociale promise.

Totodată, premierul elen a promis o nouă majorare a salariului minim lunar de la 950 la 1.000 de euro, aplicabilă din anul 2028. În plus, pachetul include și o reducere cu 0,5% a contribuțiilor pentru pensii.

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