Ce taxă școlară plătesc Andra și Cătălin Măruță, anual, pentru educația celor 2 copii. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest.

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai longevive și cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia au doi copii, David și Eva Măruță, în vârstă de 15, respectiv 11 ani, pentru care au ales una dintre cele mai renumite școli din Capitală.

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Cei doi copii ai cuplului Măruță merg la Cambridge School of Bucharest, o școală internațională privată de tip britanic. Pentru a studia în cadrul instituției, taxele se situează în zona superioară a pieței de învățământ privat din România.

Pentru anul școlar 2026/2027 , taxele anuale de școlarizare la Cambridge School of Bucharest variază între 12.900 € și 21.400 €. În plus, există și o taxă de înregistrare, achitată o singură dată la înscriere. Un aspect important este că nu este o școală românească în limba engleză, ci una care urmează curriculumul național al Angliei, îmbogățit în prezent prin statutul de IB World School.

Andra și Cătălin Măruță plătesc anual 38.000 de euro pentru educația celor doi copii ai lor, Eva și David. Potrivit taxelor școlare pentru anul academic 2026/2027, Eva, care începe clasa a VI-a, are o taxă anuală de 18.500 de euro, în timp ce David, care începe clasa a IX-a, are o taxă de 19.500 de euro pe an. Raportată la 12 luni, suma înseamnă aproximativ 3.167 de euro pe lună pentru cei doi copii.

Mai mult decât atât, această sumă reprezintă taxele de școlarizare și nu trebuie confundată cu valoarea totală a tuturor cheltuielilor legate de școală.