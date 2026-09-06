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Alegeri cu miză uriașă în Germania: Secțiile de votare s-au deschis în landul Saxonia-Anhalt. Partidul AfD rămâne în frunte în sondaje

Melania Agiu
Alegeri cu miză uriașă în Germania: Secțiile de votare s-au deschis în landul Saxonia-Anhalt. Partidul AfD rămâne în frunte în sondaje
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În landul Saxonia-Anhalt din Germania s-au deschis secțiile de votare pentru alegerile regionale. De la ora locală 08.00, cetățenii își pot exprima votul. Aproape 1,7 milioane de cetățeni cu vârsta de peste 18 ani au drept de vot.

Secțiile de votare sunt deschise până la ora 18.00. După aceea va începe numărarea voturilor. Președinta comisiei electorale regionale estimează că rezultatul final provizoriu va fi anunțat luni dimineața devreme.

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Alegătorii decid asupra componenței noului parlament regional din Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, Germania. Pe buletinul de vot se pot bifa două opțiuni: cu primul vot se alege candidatul direct, iar cu al doilea vot se alege un partid. Parlamentul va alege la rândul său, ulterior, pe prim-ministru.

În toate sondajele, AfD se situează cu mult înaintea CDU

În toate sondajele, AfD (Alternativa pentru Germania), cu candidatul său principal Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, s-a situat cu mult înaintea CDU-ului (Creștin-Democrații) condus de Sven Schulze ministru-președinte al landului Saxonia-Anhalt.

În ultimul sondaj realizat înainte de alegeri, AfD a înregistrat un procent de 41%. CDU-ul prim-ministrului Sven Schulze a înregistrat 23% în sondajul publicat joi de grupul de cercetare „Forschungsgruppe Wahlen”, realizat la comanda postului de televiziune ZDF.

Pe locul al treilea s-a clasat Partidul de Stânga, cu 11,5%, SPD a obținut 8,5%, iar Verzii au înregistrat 6%.

Schulze dorește să rămână prim-ministru al landului. Saxonia-Anhalt este guvernată în prezent de o coaliție formată din CDU, SPD și FDP.

Dacă sondajele se confirmă, AfD are șansa de a câștiga detașat și chiar de a obține o majoritate absolută, ceea ce ar aduce la putere primul premier de extremă dreapta din Germania de după cel de-al Doilea Război Mondial: Ulrich Siegmund.

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