Ion Cristoiu | S -a format în Parlament o nouă majoritate: PSD-AUR

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție decizia CCR privind consiliile de administrație de la TVR și de la Radioul Public.

„A fost publicată motivația în cadrul deciziei CCR privind consiliile de administrație de la TVR și de la Radioul Public. Potrivit acestei decizii, hotărârile Parlamentului prin care s-au constituit cele două consilii de administrație sunt anticonstituționale. În consecință, din momentul publicării în Monitorul Oficial, cele două consilii se dizolvă și, evident, nu mai au nicio putere cei doi președinți de la Radio și TVR. Evident, cei implicați, precum Adriana Săftoiu, au criticat această decizie, au spus că e ceva în neregulă cu ea”, a declarat Ion Cristoiu.

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„A fost rezultatul unei înțelegeri în coaliție”

„Potrivit unui obicei românesc, s-a înțeles de aici că Adriana Săftoiu ar rămâne și directorul de la Radioul public, nimic mai fals. Din momentul publicării, cei doi nu mai pot semna nici măcar să comande o cafea. Activitatea este paralizată și din câte știu eu se pregătește votarea unor interimari. Normal este ca toate partidele să reia propunerile pentru consiliu, să confirme pe cei care au fost sau să aducă pe alții, după trece prin comisie, se votează în Parlament și consiliile aleg președinții atât la Radio, cât și la TVR. Așa s-a întâmplat în noiembrie 2025. La vremea respectivă era coaliția prooccidentală PSD, PNL, UDMR, USR care se așezaseră cu fundul pe grumazul țării și făceau ce voiau.

În consecință, această coaliție a încălcat grav Constituția dând două locuri USR și numai unui AUR, Aur fiind pe locul doi. Legea prevede clar că numărul locurilor la care are dreptul un partid depinde de voturile din Parlament. Pe primul era PSD, pe doi AUR și celelalte cu unul. Numai că la vremea respectivă PSD-ul era cu PNL-ul și au împărțit în așa fel încât la Radio a ajuns un USR-ist și dincolo o PNL-istă Bolojan, Adriana Săftoiu. Nu discut dacă meritau sau nu, spun că a fost rezultatul unei înțelegeri în coaliție”, a continuat publicistul.

„Avem o nouă coaliție”

„Votul acum trebuie făcut pentru interimar. Ce nu își dau seama mulți dintre salariați sau cei care lucrează la TVR sau la Radio este că cei doi nu vor mai fi aleși. De ce? Pentru că deși, de exemplu, Bolojan o reconfirmă ca membră a consiliului pe Adriana Săftoiu, ea trebuie aleasă de către Consiliu. Noul consiliu va avea o nouă modificare, în sensul că va avea doar un membru USR, însă doi de la AUR și va fi rezultatul noii majorități din Parlament. Deci majoritatea PSD, PNL, USR și UDMR a dispărut și i-a luat locul o majoritate PSD-AUR.

De fapt, această majoritate a funcționat nu numai la moțiunea de cenzură, dar și la negocierile pentru guvernul Veștea și apoi pentru votul pentru conducerea Camerei Deputaților. Avem o nouă coaliție. Deja cei de la PNL, USR, UDMR vorbesc de o nouă coaliție. Se discută că această coaliție din Parlament este pregătirea coaliției pentru guvernare. Nu. Tot ceea ce se întâmplă acum în Germania arată că AUR nu are cum să ajungă la guvernare în actualele condiții. Dar asta nu înseamnă că nu vom avea în continuare în Parlament o nouă majoritate: PSD-AUR, indiferent de cine va fi alcătuit Guvernul. De această coaliție trebuie să ținem cont chiar dacă ea e numai în Parlament”, a conchis Ion Cristoiu.