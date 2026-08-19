Cum se scrie corect: „Doamne ajută!” sau „Doamne, ajută!”? Majoritatea românilor au scris greșit toată viața.

Una dintre des întâlnitele confuzii din limba română apare în expresia „Doamne ajută!” pe care mulți o folosesc sub forma „Doamne, ajută!”. Deși cea de-a doua variantă nu este nici ea o greșeală, iată când trebuie să folosim virgula și când nu.

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Roxana Brănișteanu, scriitoare, a explicat pe blogul său cum scriem corect cele două expresii și când trebuie să folosim virgula.

„Oamenii mă-ntreabă, eu răspund. De exemplu, zilele trecute: «Roxana B, de ce nu pui virgulă la «Doamne, ajută» sau la “Doamne, ferește», că așa e corect?!»

Într-adevăr, când avem vocativ folosim obligatoriu virgula. Însă eu nu vorbesc cu Dumnezeu și nu-I zic să mă ajute pe mine în expresia respectivă, care a devenit mai degrabă un automatism. Nu Îl invoc pe Dumnezeu în momentul în care zic asta. În «Doamne, ajută-mă!» sau «Doamne, ajută-l!» este imperios necesar să pui virgulă. Dar când ne referim la modul general să ajute bunul Dumnezeu, e ca și cum am spune că El, Domnul, ajută, El să-i ajute, să ne ajute.

Același lucru și în cazul lui «Doamne ferește». Altceva ar fi dacă aș spune:

«Doamne, ferește-mă de bărbatul ce-mi spune…». Se cere aici virgulă. Poate și un semn de exclamare”, a explicat scriitoarea.

Când trebuie să folosim virgula

Astfel, expresia „Doamne ajută!”, fără virgulă, se utilizează când este folosită ca urare sau formulă fixă, cu sensul „Dumnezeu să ne ajute!”. Aici „Doamne” nu este un vocativ adresat direct lui Dumnezeu.

„Doamne, ajută!”, cu virgulă, se folosește când „Doamne” este vocativ, adică te adresezi direct lui Dumnezeu: „Doamne, ajută-mă!”.

Așadar, ambele formulări sunt corecte, însă virgula schimbă rolul cuvântului „Doamne” și, implicit, sensul expresiei. Atunci când „Doamne ajută!” este folosită ca formulă de urare, fără adresare directă, nu se pune virgulă.

În construcția „Doamne, ajută!”, virgula marchează vocativul, deoarece este vorba despre o adresare directă către Dumnezeu. Astfel, nu este vorba despre o simplă greșeală de punctuație, ci despre două formulări corecte, folosite în contexte diferite.