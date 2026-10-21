Demeter András István și-a trecut în raportul de activitate ca ministru al Culturii recuperarea brățărilor dacice și a Coifului de la Coțofenești: „Recuperarea tezaurului național – evenimente cu puternică valoare simbolică”

Ministerul Culturii a prezentat bilanțul de la finalul mandatului lui Demeter András István. Documentul cuprinde mai multe măsuri care ar fi fost adoptate pentru instituțiile culturale, dar și „Recuperarea tezaurului național”, făcându-se referire la recuperarea brățirilor dacice și a Coifului de la Coțofenești.

Pe primul loc într-un top 40 al reușitelor pe care le-ar fi avut Demeter András István în calitatea de ministru al Culturii, pe site-ul insituției este trecută recuperarea Coifului și a două brățări dacice.

„Recuperarea tezaurului național – evenimente cu puternică valoare simbolică – continuarea reîntregirii patrimoniului cultural al României: repatrierea a două (din cele trei) brățări dacice și a Coifului de la Coțofenești și expunerea acestora și a altor trei brățări preistorice recent recuperate”, este trecut în documentul de pe site-ul Ministerul Culturii, chiar la punctul 1 al raportului de activitate, notează culturaladuba.ro.

Potrivit sursei citate, Ministerul Culturii ar fi fost exclus de fapt din ancheta autorităților olandeze încă din ianuarie 2025, când un secretar de stat din Ministerul Culturii, Diana Baciuna, a comis o gafă publică – a dat într-o conferință de presă contractul dintre cele două muzee și fișele cu valorile tuturor artefactelor trimise în Olanda.

Demeter András István, derapaj verbal

Mandatul lui Demeter András István a fost marcat de mai multe controverse, cea mai răsunătoare fiind o înregistrare în care are un derapaj verbal.

Site-ul 2mnews.ro a făcut publică o înregistrare, în care ministrul Culturii, Demeter András István, are derapaj verbal și ia în derâdere interesul național al României. Înregistrarea a fost făcută în noiembrie 2025, într-un birou din interiorul Ministerului Culturii din România.

Ministrul Demeter András István a explicat unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în anul 2012. La acel moment, era anchetat de Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, cea mai înaltă unitate de parchet din țară, aflată la vârful ierarhiei Ministerului Public).