Demonstrație de forță a Sudului Global: Xi Jinping îi primește personal pe PUTIN și Modi, în China, la reuniunea SCO

27 aug. 2025, 11:43, Actualitate
Un mare forum de securitate va fi găzduit de China săptămâna viitoare, într-o demonstrație de forță a țărilor din Sudul Global în fața lui Donald Trump, remarcă presa internațională. Președintele Xi Jinping va fi gazdă pentru o reuniune la care sunt așteptați peste 20 de lideri mondiali. Printre aceștia, și președintele Rusiei și premierul Indiei.

Xi Jinping îi va primi personal pe Vladimir Putin, respectiv Narendra Modi, arătând lumii că solidaritatea liderilor BRICS rămâne de neclintit.

Cine merge la Tianjin, China

Pe lângă președintele rus, numeroși lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est au fost invitați la summit-ul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), care va avea loc în orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, în perioada 31 august – 1 septembrie, scrie Reuters.

Reuniunea va marca prima vizită a prim-ministrului indian Narendra Modi în China în mai bine de șapte ani, în contextul în care cele două țări vecine depun eforturi pentru a detensiona situația tensionată provocată de conflictele mortale de la frontieră din 2020.

Modi a împărțit ultima dată scena cu Xi și Putin la summitul BRICS de anul trecut, de la Kazan, Rusia. A fost un mesaj de sprijin oferit „Țarului” de la Kremlin, după ce liderii occidentali i-au întors spatele pe fondul războiului din Ucraina.

Oficialii ambasadei ruse din New Delhi au declarat, în urmă cu o săptămână, că Moscova speră ca discuțiile trilaterale în format Rusia – China – India să aibă loc în curând.

„Cât de mult l-a zguduit BRICS pe Trump!”

„Xi Jinping va dori să folosească summit-ul de la Tianjin ca o oportunitate de a prezenta lumii cum începe să arate o ordine internațională post-americană și că toate eforturile Casei Albe, din ianuarie, pentru a contracara China, Iranul, Rusia și, acum, India nu au avut efectul scontat”, a declarat Eric Olander, redactor-șef al The China-Global South Project, o agenție de cercetare.

„Uitați-vă doar cât de mult l-a zguduit BRICS pe Donald Trump, ceea ce este exact scopul pentru care au fost create aceste grupuri!” – Eric Olander, redactor-șef al The China-Global South Project

Summitul din acest an va fi cel mai mare de la înființarea SCO, în 2001, a declarat un oficial al Ministerului chinez de Externe, calificând blocul drept „o forță importantă în construirea unui nou tip de relații internaționale”.

SCO este un bloc axat pe securitate, care a început ca un grup de șase națiuni eurasiatice, iar în ultimii ani s-a extins la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de dialog și observator. De asemenea, competențele Organizației de Cooperare de la Shanghai s-au extins de la securitate și combaterea terorismului la cooperarea economică și militară.

