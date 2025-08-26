Xi Jinping salută relațiile DIPLOMATICE „stabile” dintre China și Rusia/ Beijingul sfidează Occidentul și își menține parteneriatul cu Moscova

Președintele chinez, Xi Jinping, a salutat, marți, relația Beijingului cu Moscova, susținând că este „cea mai stabilă” și „cea mai importantă din punct de vedere strategic” la nivel mondial.

Xi Jinping a purtat un discurs cu ocazia întâlnirii cu președintele Dumei de Stat ruse, Viaceslav Volodin. Liderul chinez a subliniat că „într-o lume marcată de tensiuni, care se află într-o continuă schimbare, relația dintre China și Rusia este cea mai stabilă și importantă din punct de vedere strategic”.

„China și Rusia ar trebui să colaboreze pentru a proteja interesele ambelor țări în materie de securitate și dezvoltare, să susțină un multilateralism autentic și să promoveze o ordine internațională care să se îndrepte spre o mai mare echitate și justiție”, a declarat Xi Jinping.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a caracterizat pe Xi Jinping drept „un mare prieten al Rusiei”. Cei doi lideri și-au reiterat angajamentul de a promova o cooperare eficientă între cele două state, cu ocazia vizitei președintelui chinez la Moscova, desfășurată de Ziua Victoriei.

China se menține neutră în problema războiului din Ucraina

De asemenea, China nu a denunțat niciodată ofensiva rusă împotriva Ucrainei, fapt care a atras critici aspre din partea statelor occidentale, care suspectează Beijingul că ar sprijini Moscova în efortul de război.

China s-a declarat neutră, acuzând Occidentul că depune eforturi pentru a extinde ostilitățile de pe teritoriul ucrainean, prin furnizarea de arme către Kiev, conform cotidianului Sud-Ouest.

În luna iulie, Xi Jinping s-a întâlnit cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledând pentru „consolidarea sprijinului mutual”.

„Relația sino-rusă este astăzi, printre marile puteri, cea mai stabilă, matură și valoroasă din punct de vedere strategic, din lume”, a declarat Wang Yi, potrivit unui comunicat la Ministerului chinez de Externe.

