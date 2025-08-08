Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a convenit cu omologul său chinez, Xi Jinping, că este necesară ”o soluție pe termen lung” pentru oprirea conflictului militar din Ucraina, anunță Kremlinul, care solicită constant negocieri asupra arhitecturii de securitate a Europei.

”În spiritul parteneriatului complet și al interacțiunilor strategice dintre cele două țări, președintele Federației Ruse i-a prezentat președintelui Chinei principalele rezultate ale discuțiilor cu emisarul special american Steve Witkoff. Xi Jinping a mulțumit pentru informațiile furnizate și a cerut soluționarea crizei ucrainene printr-un plan pe termen lung”, a transmis Președinția Rusiei, conform agenției de presă Interfax.

Vladimir Putin și Xi Jinping au discutat și despre agenda bilaterală, în contextul vizitei președintelui Rusiei în China, unde va participa la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și la ceremoniile care marchează 80 de ani de la încheierea celui de-al II-lea Război Mondial.

Președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, au discutat vineri despre conflictul militar din Ucraina și despre eforturile diplomatice ale Statelor Unite, au afirmat oficiali guvernamentali de la Beijing.

”Președintele Xi Jinping a anunțat că Administrația Chinei își menține poziția față de criza din Ucraina și continuă să promoveze negocierile de pace. În conversația cu președintele Vladimir Putin, președintele Xi Jinping a anunțat că partea chineză este bucuroasă de contactele dintre Rusia și Statele Unite, de îmbunătățirea relațiilor și de promovarea soluționării pe cale politică a crizei ucrainene”, conform Președinției chineze.

Președintele Vladimir Putin cere constant rezolvarea conflictului militar din Ucraina prin eliminarea cauzelor și prin reconfigurarea arhitecturii de securitate a Europei.

