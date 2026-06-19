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Denise Rifai este așteptată la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare în dosarul lui Ciprian Ciucu

Bianca Dogaru
Denise Rifai este așteptată la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare în dosarul lui Ciprian Ciucu
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Jurnalista Denise Rifai este așteptată astăzi, la ora 17:00, la sediul DNA pentru noi audieri în dosarul legat de piața jocurilor de noroc. Procurorii Secției a II-a au chemat-o din nou pe vedeta TV, după ce zilele trecute au plasat-o sub acuzare. Aceasta are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, în aceeași cauză în care primarul Ciprian Ciucu a primit control judiciar.

Anchetatorii vor să obțină noi informații după ce Tribunalul București a emis deja primele mandate de arestare preventivă. Printre persoanele private de libertate se află și Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și o apropiată a vedetei TV, dar și a edilului Ciprian Ciucu.

Servicii de publicitate electorală oferite ca mită pentru decizii oficiale

Procurorii susțin că primarul Ciprian Ciucu a primit foloase necuvenite sub forma unor campanii de promovare și consultanță politică la finalul anului trecut. În schimbul acestor servicii, edilul trebuia să semneze și să aprobe anumite proceduri administrative la nivelul Primăriei Sectorului 6.

„Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.

Ciucu, plasat sub control judiciar

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Denise Rifai a respins categoric asocierea sa cu un denunț sau cu vreo calitate procesuală în dosar.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a spus Denise Rifai.

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