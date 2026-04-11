Departamentul pentru Agricultură SUA. Cât rezistă bunătățile gătite de Paște în frigider

Rareori bunătățile gătite de Paște se epuizează în cele trei zile de sărbătoare. Cum le prezervăm. Potrivit U.S. Department of Agriculture (USDA), mâncarea gătită poate fi păstrată în siguranță în frigider între 3 și 4 zile. După acest interval, riscul dezvoltării bacteriilor crește semnificativ, chiar dacă alimentele nu prezintă semne vizibile de alterare.

De asemenea, Centers for Disease Control and Prevention recomandă ca preparatele să fie introduse în frigider în maximum două ore de la gătire, pentru a preveni contaminarea, preia Click.

Cât țin alimentele de Paște

Fiecare preparat are un termen diferit de păstrare, în funcție de ingrediente și mod de preparare.

Conform FoodSafety.gov, iată cât rezistă cele mai comune alimente de Paște:

  • Ouăle fierte: până la 7 zile în frigider
  • Friptura de miel sau porc: 3-4 zile
  • Drob sau alte preparate din organe: aproximativ 3-4 zile
  • Ciorbele și supele: în general 3-4 zile
  • Preparatele din pește: 1-2 zile, fiind mai perisabile

Specialiștii explică faptul că alimentele bogate în proteine sunt mai sensibile și trebuie consumate mai rapid.

De ce devine mâncarea periculoasă

Chiar dacă este ținută la frigider, mâncarea nu este complet ferită de bacterii. Potrivit European Food Safety Authority, microorganismele pot continua să se dezvolte la temperaturi scăzute, doar că într-un ritm mai lent.

Bacterii precum Salmonella sau E. coli pot apărea în alimentele păstrate prea mult timp și pot provoca toxiinfecții alimentare.

Semnele că mâncarea nu mai este bună includ: miros neplăcut, schimbarea culorii, textură lipicioasă sau mucegai. Totuși, specialiștii avertizează că unele bacterii nu modifică aspectul alimentelor, motiv pentru care respectarea termenelor este esențială.

Reguli importante după masa de Paște

Pentru a evita problemele de sănătate, experții recomandă câteva reguli simple:

  • depozitarea alimentelor în recipiente închise ermetic
  • răcirea rapidă a preparatelor după gătire
  • evitarea reîncălzirii repetate
  • congelarea alimentelor dacă nu sunt consumate în 3-4 zile

Respectarea acestor recomandări ajută la prevenirea îmbolnăvirilor și la menținerea alimentelor în condiții sigure.

