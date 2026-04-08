Trucuri simple pentru a afla cât de vechi sau proaspete sunt ouăle cumpărate din magazin. Testele care sunt la îndemâna oricui

Ouăle sunt alimente de bază în orice bucătărie, dar nu de puține ori acestea pot fi mai mult vechi decât proaspete, iar în acest context… mulți se întreabă cum aflăm dacă acestea sunt bune de consumat.

Când spargi un ou, uită-te cu atenție la gălbenuș și la albuș. Dacă gălbenușul este rotund, ferm și bine definit, iar albușul este dens și nu se răspândește prea tare în farfurie, oul este proaspăt. Dacă gălbenușul este plat, spart sau albușul este apoasă și se împrăștie ușor, este un semn că oul este vechi. Petele verzi, gri sau roz în interior sunt și ele semnale de alarmă care indică faptul că oul nu trebuie consumat.

Ouăle crude în coajă, dacă sunt păstrate corect, pot rezista destul de mult în frigider, fără să-și piardă proprietățile sau siguranța pentru consum. În general, acestea pot fi bune timp de aproximativ 3-5 săptămâni de la data la care au fost puse în frigider.

Totuși, e important să le păstrezi constant la rece, la o temperatură sub 5 grade Celsius. Dacă le lași afară la temperatura camerei mai mult de două ore, riscul de dezvoltare a bacteriilor, inclusiv Salmonella, crește semnificativ.

Chiar dacă ouăle par în regulă, nu strică niciodată să verifici data de expirare de pe ambalaj, care îți oferă un reper clar și te poate ajuta să eviți riscurile. Mai mult, dacă ai ouă care nu mai sunt în cutie, poți scrie cu creionul data cumpărării direct pe coajă, ca să știi mereu cât sunt de vechi.

Testul cu apa

Una dintre cele mai populare și eficiente metode de verificare este testul cu apă. Pentru asta, trebuie să umpli un pahar sau un bol cu apă rece și să pui oul în el,iar dacă acesta se lasă la fund și rămâne întins pe o parte, este foarte proaspăt.

Iar dacă începe să plutească și să stea drept, e încă bun, dar e mai vechi și trebuie consumat cât mai repede. Dar dacă plutește la suprafață, de tot, este un semn clar că nu mai e sigur pentru consum și trebuie aruncat imediat, scrie Eggcartons.com.

Testul mirosului

Un ou stricat are un miros puternic, greu de confundat, chiar și atunci când nu este spart complet. Deci, dacă simți un miros de sulf sau ceva neplăcut imediat ce ai spart oul, trebuie să îl arunci imediat. În schimb, ouăle proaspete nu au niciun miros.

Un alt truc util este să te uiți pe ambalajul ouălor, pentru că cele mai multe au o dată de valabilitate trecută pe cutie. De obicei, ouăle mai pot fi consumate chiar și după acea dată, dar trebuie verificate cu grijă: metoda cu apa, mirosul și aspectul interior sunt aliații tăi.

Dacă spargi un ou și vezi că gălbenușul e foarte plat, albușul e lichid și se răspândește imediat în farfurie, e semn că oul nu mai e proaspăt, iar dacă simți un miros urât, atunci el trebuie aruncat.

Așadar, ouăle crude pot rezista destul de mult, dar doar dacă sunt păstrate corespunzător. Evită fluctuațiile de temperatură, nu le spăla înainte să le bagi în frigider și ține-le separat de alimentele care se pot contamina ușor.

Cât rezistă ouăle fierte în frigider

Ouăle fierte au o durată de viață mult mai scurtă decât cele crude, chiar dacă sunt păstrate în frigider. Odată fierte, ouăle trebuie consumate în decurs de 5-7 zile. Este foarte important să le ții în frigider imediat ce s-au răcit pentru că, dacă le lași prea mult timp la temperatura camerei după ce le-ai fiert, pot deveni periculoase pentru sănătate.

Cel mai bine ar fi să le păstrezi în coajă, pentru că aceasta oferă o protecție suplimentară împotriva bacteriilor. Ouăle fierte decojite pot rezista și ele în frigider, dar e mai bine să le mănânci în 2-3 zile pentru a evita riscurile.

Ca să te asiguri că nu le uiți în frigider, poți scrie cu un marker data la care le-ai fiert, ca să știi clar până când sunt bune. Și, la fel ca în cazul ouălor crude, dacă vezi că miros urât sau au o culoare ciudată, mai bine nu le consumi.

Cum se depozitează corect ouăle în frigider

Depozitarea corectă a ouălor în frigider face diferența dintre un aliment sigur și unul care poate provoca probleme digestive. Mulți oameni țin ouăle pe ușa frigiderului, în compartimentul special, dar specialiștii recomandă să le ții mai degrabă în partea cea mai rece a frigiderului, nu pe ușă, unde temperatura fluctuează constant de fiecare dată când deschizi frigiderul, potrivit Thespruuceeats.com.

Ouăle trebuie păstrate în ambalajul original, care le protejează de lovituri și de absorbția mirosurilor de la alte alimente. Cutia de carton este mai bună decât cea de plastic, pentru că le permite ouălor să „respire”.

De asemenea, este foarte important să nu speli ouăle înainte de a le pune în frigider, deoarece pe coajă există o peliculă naturală care le protejează de bacterii. Și, dacă o îndepărtezi prin spălare, oul devine mai vulnerabil la contaminare.

Dacă ouăle sunt deja spălate, trebuie consumate mai repede și ținute la temperaturi joase și nu le pune niciodată lângă carne crudă sau alimente cu potențial de contaminare.

Autorul mai recomandă:

Cât costă ouăle de la țărani înaintea Paștelui. Prețurile din 2026, mai mari ca niciodată

Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe

Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole