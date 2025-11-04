Prima pagină » Actualitate » Șase tipuri de alimente pe care să NU le pui niciodată pe ușa frigiderului, potrivit nutriționiștilor

04 nov. 2025, 15:04, Actualitate
Ce alimente să nu lași în ușa frigiderului / foto: Shutterstock

Există o serie de alimente pe care nu ar trebui să le depozitezi niciodată pe rafturile amplasate pe ușa frigiderului. Specialiștii în nutriție vin cu explicații referitoare la acest aspect, menționând cum ar putea fi afectate produsele alimentare. Deși frigiderele sunt aparate electrocasnice care pot ușura cu mult viețile oamenilor, având diverse dotări, există și câteva reguli nescrise referitoare la modul în care se depozitează mâncarea în rafturi sau în congelator.

Multe persoane aleg să depoziteze ouăle și laptele pe ușa frigiderului, însă, potrivit nutriționiștilor, nu ar fi indicat. Nutriționista Kathleen Benson susține că ori de câte ori se va deschide frigiderul, aerul cald va pătrunde în interior, iar primele rafturi afectate sunt cele din ușă. Pentru că există un flux de aer constant, în acest sens, alimentele ar putea să se altereze mai rapid.

„De fiecare dată când deschizi frigiderul, aerul cald pătrunde în interior, iar rafturile din ușă sunt primele afectate. Încălzirea și răcirea repetată fac ca untul să se înmoaie și să se întărească mereu, accelerând alterarea și râncezirea”, menționează nutriționista Kathleen Benson.

Alimente sensibile la schimbările de temperatură

Cele șase tipuri de alimente pe care nu ar trebui să le pui pe ușa frigiderului sunt: laptele, ouăle, carnea crudă, peștele, brânzeturile moi, precum și resturile de mâncare. Fluxul de temperatură poate să accelereze fie alterarea, fie râncezirea acestor produse alimentare. Și Jecca Chantilly, specialistă în gastronomie și autoare de rețete, susține că unele alimente pot fi sensibile la schimbările de temperatură.

„Aceste produse sunt extrem de sensibile la schimbările de temperatură și se pot strica mult mai repede. Laptele, ouăle și produsele lactate trebuie păstrate în spatele raftului de jos, care este în general cea mai rece zonă din frigider. Acea zonă menține temperatura cea mai constantă, fiind ideală pentru alimentele sensibile”, spune Jecca Chantilly, potrivit IFL Science.

De asemenea, ea mai precizează că resturile de mâncare ar trebui depozitate pe raftul superior. Motivul este cât se poate de simplu, și anume că ar fi „cel mai sigur loc pentru a evita contaminarea cu lichide sau ingrediente care ar putea curge de deasupra”.

Însă, există și câteva alimente care pot fi puse pe ușa frigiderului. Printre acestea se numără diverse sosuri, băuturile îmbuteliate, dar și borcanele cu murături sau gemuri. Ar fi ideal să nu se amplaseze recipiente mici din sticlă, deoarece există riscul să se spargă sau să cadă, atunci când este deschis frigiderul.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

