Noi tensiuni în jurul Parchetului European. Deputata Sofia Voultepsi, din partidul de guvernare Noua Democrație din Grecia, a lansat atacuri la adresa Codruței Kovesi și a făcut referiri directe la România și la perioada regimului Ceaușescu, relatează Mediafax.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate pe postul de televiziune SKAI, în dimineața zilei de miercuri, 22 aprilie, în contextul în care șefa Parchetului European a efectuat o vizită la conducerea politică a Ministerului Justiției din Grecia. De asemenea, a fost ridicată imunitatea a 13 parlamentari greci, pentru a putea fi anchetați de Parchetul European, condus de Kovesi.

Sofia Voultepsi, atac la adresa Laurei Codruța Kovesi

Sofia Voultepsi a lansat critici asupra lui Kovesi și a făcut referiri la sistemul din România.

„Provine dintr-o țară care, repet, (n.r. Kovesi) nu are o tradiție de separare a puterilor în stat, motiv pentru care a încercat să realizeze o reînnoire în afara consiliului judiciar, așa cum s-a întâmplat în propria țară alaltăieri și se întâmplă acum, prin ea însăși. Mi-aș dori ca Uniunea Europeană să fi plasat în acest prim parchet care a pus bazele un procuror din Franța, care îl cunoaște pe Montesquieu și știe că nu se poate amesteca și să spună că ați încălcat legea voastră care prevede consiliu judiciar.”, a spus Sofia Voultepsi.

Sofia Voultepsi a adus în discuție și regimul Ceaușescu, despre care a spus că nu și-l dorește în Grecia.

„Eu nu vreau justiție de tip Ceaușescu în Grecia. Când regimul Ceaușescu a căzut, avea 500.000 de securiști (Serviciul de Securitate al Statului) și avea și copii care își turnau și spionau proprii părinți în casele lor. Aceste lucruri nu dispar așa ușor. Acești 500.000 de securiști au mers undeva, s-au infiltrat pe undeva”, a afirmat deputata.

Aceste declarații au loc în contextul scandalului OPEKEPE 2, care a stârnit reacții din partea unor parlamentari ai partidului de guvernământ Noua Democrație.

Replicile Sofiei Voultepsi au avut loc în aceeași zi în care ministrul Justiției din Grecia a declarat că guvernul acordă sprijin total Parchetului European și activității conduse de Laura Codruța Kovesi.

Recomandările autorului: