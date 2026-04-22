Atacuri la adresa României din Parlamentul Greciei, după investigația Codruței Kovesi: „Provine dintr-o țară care nu are o tradiție de separare a puterilor"

Noi tensiuni în jurul Parchetului European. Deputata Sofia Voultepsi, din partidul de guvernare Noua Democrație din Grecia, a lansat atacuri la adresa Codruței Kovesi și a făcut referiri directe la România și la perioada regimului Ceaușescu, relatează Mediafax.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate pe postul de televiziune SKAI, în dimineața zilei de miercuri, 22 aprilie, în contextul în care șefa Parchetului European a efectuat o vizită la conducerea politică a Ministerului Justiției din Grecia.  De asemenea, a fost ridicată imunitatea a 13 parlamentari greci,  pentru a putea fi anchetați de Parchetul European, condus de Kovesi.

Sofia Voultepsi, atac la adresa Laurei Codruța Kovesi 

Sofia Voultepsi a lansat critici asupra lui Kovesi și a făcut referiri la sistemul din România. 

„Provine dintr-o țară care, repet, (n.r. Kovesi) nu are o tradiție de separare a puterilor în stat, motiv pentru care a încercat să realizeze o reînnoire în afara consiliului judiciar, așa cum s-a întâmplat în propria țară alaltăieri și se întâmplă acum, prin ea însăși. Mi-aș dori ca Uniunea Europeană să fi plasat în acest prim parchet care a pus bazele un procuror din Franța, care îl cunoaște pe Montesquieu și știe că nu se poate amesteca și să spună că ați încălcat legea voastră care prevede consiliu judiciar.”, a spus Sofia Voultepsi.

Sofia Voultepsi a adus în discuție și regimul Ceaușescu, despre care a spus că nu și-l dorește în Grecia. 

„Eu nu vreau justiție de tip Ceaușescu în Grecia. Când regimul Ceaușescu a căzut, avea 500.000 de securiști (Serviciul de Securitate al Statului) și avea și copii care își turnau și spionau proprii părinți în casele lor. Aceste lucruri nu dispar așa ușor. Acești 500.000 de securiști au mers undeva, s-au infiltrat pe undeva”, a afirmat deputata. 

Aceste declarații au loc în contextul scandalului OPEKEPE 2, care a stârnit reacții din partea unor parlamentari ai partidului de guvernământ Noua Democrație. 

Replicile Sofiei Voultepsi au avut loc în aceeași zi în care ministrul Justiției din Grecia a declarat că guvernul acordă sprijin total Parchetului European și activității conduse de Laura Codruța Kovesi. 

ACTUALITATE Filtrați de AI. Karyna a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Unde greșeste
21:28
Filtrați de AI. Karyna a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Unde greșeste
INFRASTRUCTURĂ Cine sunt italienii care au dat o lovitură de 3,6 miliarde de lei și vor construi Autostrada care trece Prutul. CNIR anunță oficial contractul
19:22
Cine sunt italienii care au dat o lovitură de 3,6 miliarde de lei și vor construi Autostrada care trece Prutul. CNIR anunță oficial contractul
ACTUALITATE Mesajele Ro-Alert afișate pe panourile digitale outdoor. Proiectul a fost implementat în București și alte 17 orașe
18:54
Mesajele Ro-Alert afișate pe panourile digitale outdoor. Proiectul a fost implementat în București și alte 17 orașe
NEWS ALERT Captură DIICOT de 1,7 milioane euro. 50 kilograme de drog „cristal” urmau să “inunde” piața neagră din România printr-un traficant polonez
18:46
Captură DIICOT de 1,7 milioane euro. 50 kilograme de drog „cristal” urmau să “inunde” piața neagră din România printr-un traficant polonez
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: ”Este evident că nu există o cale ușoară de ieșire din criză în care ne-a aruncat PSD”
18:46
Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: ”Este evident că nu există o cale ușoară de ieșire din criză în care ne-a aruncat PSD”
DECES „Paganini rus” a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Serghei Stadler avea 63 de ani
18:22
„Paganini rus” a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Serghei Stadler avea 63 de ani
Mediafax
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Mediafax
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța pe numele unor terți. Radu Moldovan a ajuns la spital. DNA îl anchetează și pe șeful CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Cum sună o erupție solară? Un eveniment rar, surprins chiar în momentul declanșării!
FLASH NEWS Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
21:15
Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
FLASH NEWS Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
20:25
Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
ULTIMA ORĂ Sună alarma la Bruxelles din cauza crizei politice de la București. Ce oficial european vine de urgență la București și care este agenda 
20:00
Sună alarma la Bruxelles din cauza crizei politice de la București. Ce oficial european vine de urgență la București și care este agenda 
VIDEO Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
19:49
Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
SPORT David Popovici mai adaugă o medalie de aur în palmares
19:39
David Popovici mai adaugă o medalie de aur în palmares
FLASH NEWS Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei
19:31
Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei

Cele mai noi

Trimite acest link pe