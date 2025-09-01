Prima pagină » Știri politice » Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. Amendamentul PSD, acceptat. Grindeanu: Rămâne impozitul de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor

Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. Amendamentul PSD, acceptat. Grindeanu: Rămâne impozitul de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor

Olga Borșcevschi
01 sept. 2025, 13:20, Știri politice
Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. Amendamentul PSD, acceptat. Grindeanu: Rămâne impozitul de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor
Actualizări
16:25

Grindeanu, referitor la coaliție: „Am luat parte la acest proces, vrem să facem parte în continuare"

„Noi am venit în această coaliție să facem lucruri bune. Uitați-vă la contribuția pe care PSD a avut-o la acest pachet, pensia magistraților, pachetul pe sănătate etc au la bază munca depusă de reprezentanți PSD. Am luat parte la acest proces, vrem să facem parte în continuare”, a declarat Sorin Grindeanu, de la Palatul Parlamentului.

Citește mai multe – AICI

15:59

Ședința de guvern, amânată a doua oară. Ultima oră anunțată: 17:00

Potrivit ultimei actualizări a biroului de presă al Palatului Victoria, ședința de guvern s-a amânat pentru ora 17:00.

15:34

SURSE: Taxa pe LUX, introdusă în pachetul 2

Coaliția a decis în ședința de luni ca taxa pe lux să fie introdusă în pachetul 2 de măsuri fiscale, spun sursele Gândul. Astfel, proprietarii de mașini peste 75.000 de euro și locuințe peste 500.000 de euro vor plăti un impozit triplu, așa cum Gândul relata încă din 8 august.

Astfel, vor fi impozitate cu 0,9%, de la 0,3% cât este în prezent, casele care au o valoare mai mare de 500.000 de euro și mașinile de peste 75.000 de euro.

Amendamentul a fost depus de PSD și acceptat în Coaliție de premierul Ilie Bolojan.

Citește mai multe – AICI

14:47

Ședința de guvern, amânată cu 30 de minute

Ședința de guvern, programată inițial la ora 16:00, a fost amânată pentru ora 16:30, transmite biroul de presă al Guvernului.

În acest moment se lucrează la introducerea în proiectul de lege a amendamentelor aprobate în ședința coaliției de luni.

14:31

SURSE: Bolojan nu exceptează de la CASS veteranii, deținuții și invalizii de război

Premierul Ilie Bolojan a refuzat amendamentul PSD privind exceptarea de la plata CASS a veteranilor, invalizilor de război și deținuților politici, deși propunerea social-democratilor a avut susținere unanimă în coaliție, spun sursele Gândul.

Asta deși măsura avea un impact bugetar de 0,0000056% din PIB, adaugă sursele citate.

14:15

Decizie de ultim moment în coaliție. Amendamentul PSD, acceptat. Impozitul de 1% pe cifra de afaceri al multinaționalelor nu va fi eliminat

Ședința liderilor coaliției s-a încheiat după aproximativ două ore de discuții. Liderul PSD a precizat că impozitul de 1% pentru companiile care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro (IMCA) va fi menținut, ca până în prezent.

„A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere, a spus Sorin Grindeanu, liderul PSD, după ședința coaliției.

Citește mai multe AICI

13:14

AUR depune 4 moțiuni de cenzură/ Excepția: Reforma pensiilor magistraților

Opoziția a anunțat deja că va depune moțiuni, chiar dacă regulamentul spune că este înregistrată doar una pe sesiune.

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, anunță luni că partidul pe care îl reprezintă va depune 4 moțiuni de cenzură, excepția fiind reforma pensiilor magistraților.

„Vom depune 4 moțiuni. Nu vom depune moțiune pentru pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente care îmbunătățesc forma Guvernului și noi suntem pentru înăsprirea condițiilor pentru pensionarea specială a magistraților”, precizează Peiu.

12:49

5 ședințe de plen, 5 angajări de răspundere/ PROCEDURA angajării

Cum se desfășoară angajarea răspunderii, într-un caz unic în istoria parlamentarismului românesc.

Ilie Bolojan a spart Pachetul II în 5 bucăți și își va angaja răspunderea, în fața Parlamentului, separat, pe cele 5.

Astfel, potrivit procedurii, diseară, la plenul comun, președintele de ședință va deschide prima ședință, după adoptarea ordinii de zi, va da cuvântul premierului Bolojan, care își va rosti discursul de angajare a răspunderii.

Urmează declarațiilor politice, potrivit timpilor alocați. Apoi, președintele va încheia ședința și va deschide alta, care se va desfășura în același fel.

12:16

PNL sugerează o posibilă ieșire de la guvernare/ Ciprian Ciucu: „Viitorul este incert”

După ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției de duminică, din cauza neînțelegerilor pe reforma administrației locale, amânată după jumătatea lunii septembrie, PNL postează luni pe pagina sa de Facebook un mesaj cu subînțeles pentru partenerii de guvernare.

„Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, transmite Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL.

12:00

Ședința coaliției a început. Negocieri pe amendamente

Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și Dominic Fritz (USR) dezbat amendamentele la Pachetul II fiscal. Ședința coaliției a început la ora 12:00.

La discuții participă, printre alții, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu și vicepremierul Marian Neacșu.

După ședința coaliției, Guvernul va adopta forma finală a celor 5 proiecte de lege. Apoi, Bolojan va merge în Parlament, luni după-amiază, pentru procedura de angajare a răspunderii.

10:41

USR cere ca bonusul directorilor de instituții autonome să se acorde doar după ce coborâm sub 3% deficit - AMENDAMENTE

USR propune eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social.

„Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile, susțin reprezentanții USR.

Amendamentele USR la pachetul 2 de măsuri:

•⁠ ⁠Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.
•⁠ ⁠Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.
•⁠ ⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.
•⁠ ⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.
•⁠ ⁠Mai sunt o serie de amendamente tehnice.

10:25

PSD nu este de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor (IMCA) și cer ca regugiații ucraineni să plăteasca CASS pe ajutoarele acordate de statul român - AMENDAMENTE

Grupul PSD a depus o listă cu amendamente la pachetul II fiscal care se vor discuta de la ora 12 într-o ședință a coaliției. Unul dintre ele se referă la reintroducerea impozitului de 1% a companiilor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane (IMCA), după ce forma adoptată de Executiv prevedea eliminarea lui.

„Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale, astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. În actualul context fiscal-bugetar considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale certe, care au un impact de 1,2 miliarde lei. Mai mult decât atât, abordarea de a abroga acest impozit, în contextul în care taxele și impozitele pe companiile mici sau pe populație cresc, creează o discriminare fiscală, îndepărtându-se de la principiul echității fiscale. În acest sens, propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA”, se arată în amendamentul PSD.

De asemenea, social-democrații propun ca refugiații ucraineni, migranții și apatrizii să plătească CASS pentru toate sumele acordate de statul român.

Vezi amendamentele PSD – AICI

Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19.00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. 

Ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni, de la ora 19.00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Pentru cele 5 pachete, adoptate vineri, Guvernul se va reuni într-o nouă ședință luni, la ora 16.00, pentru a analiza amendamentele propuse.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că ședința Executivului va fi precedată de o reuniune a coaliției, la ora 12.00, având același scop, revizuirea amendamentelor.

La ora 19.00 va avea loc procedura angajării răspunderii în Parlament.

În aceste condiții, premierul Bolojan nu va putea merge la Constanța, pentru a se întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va face luni, 1 septembrie, o vizită în România.

Guvernul a aprobat, vineri, pachetul 2 de măsuri de austeritate. Deși acesta a fost împărțit în șase legi separate, doar cinci dintre ele au fost adoptate în ședința de vineri, pentru că pachetul de măsuri pentru administrația locală a fost scos de pe ordinea de zi.

Pachetul doi se referă, în principal, la:

Foto colaj: Mediafax

