Deputatul Andrei Baciu a inițiat un program de formare în domeniul inteligenței artificiale, la Parlament. „Consider că această pregătire e esențială”

În perioada 10-12 noiembrie 2026, Parlamentul României găzduieşte un program de formare în domeniul inteligenţei artificiale, care este organizat cu sprijinul Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), potrivit unui comunicat.

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„Este un proiect pe care l-am iniţiat în urmă cu aproximativ şase luni şi pentru a cărui concretizare am purtat discuţii şi am făcut demersuri directe la nivelul leadershipului ONU, la New York şi Geneva.

Ideea a pornit de la o nevoie concretă: Parlamentul României trebuie să fie pregătit să înţeleagă transformările generate de inteligenţa artificială şi să aibă capacitatea de a lua decizii legislative informate într-un domeniu care evoluează foarte rapid.

Am propus acest program în cadrul discuţiilor de la sediul central al ONU din New York, iar în această vară am reuşit să confirm proiectul în urma întâlnirilor de la Geneva.

Ulterior, am lucrat împreună cu reprezentanţii UNDP şi cu echipele Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a transforma această iniţiativă într-un program concret, dedicat parlamentarilor şi personalului parlamentar”, a declarat deputatul liberal Andrei Baciu.

Programul acesta va fi susţinut de doi experţi internaţionali ai UNDP, care au venit special la Bucureşti din New York şi Singapore: Aleida Ferreyra, UNDP Global Lead, Democratic Institutions and Processes in a Digital Era, New York; Jayant Narayan, Lead Digital, AI & Innovation, UNDP Global Centre for Technology, Innovation and Sustainable Development, Singapore.

„Consider că această pregătire este esenţială. Inteligenţa artificială nu mai este o tehnologie a viitorului, ci o realitate care influenţează deja viaţa cetăţenilor, economia, piaţa muncii, educaţia, sănătatea şi funcţionarea instituţiilor publice.

În acelaşi timp, apar provocări majore legate de dezinformare, manipularea prin deepfake, protecţia datelor, securitatea cibernetică şi respectarea drepturilor fundamentale. Toate acestea au implicaţii directe asupra democraţiei, securităţii naţionale şi procesului legislativ.

Ca legiuitori, avem responsabilitatea să înţelegem aceste schimbări şi să fim capabili să construim un cadru legislativ adaptat noilor realităţi. Nu putem reglementa eficient o tehnologie pe care nu o înţelegem. Mă bucur că am reuşit să aduc acest program în Parlamentul României şi că putem beneficia de expertiza unor specialişti internaţionali de prim rang.

Este un prim pas dintr-un demers mai amplu prin care îmi propun să aduc inteligenţa artificială în centrul dezbaterilor parlamentare şi să susţin dezvoltarea capacităţii instituţionale în acest domeniu”, a explicat Andrei Baciu.

De precizat este că, în cadrul programului de formare, ziua de 10 noiembrie va fi dedicată membrilor Parlamentului, iar zilele de 11 şi 12 noiembrie vor fi dedicate personalului parlamentar.