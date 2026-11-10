Comisiile parlamentare pentru buget, finanțe și bănci ale Camerei Deputaților și Senatului au votat, marți, numirea unui consilier de conturi care este în prezent în mandat. Acesta ar urma să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, până la numirea unui nou președinte.

Alesul parlamentarilor a fost, cu 25 de voturi „pentru” provenite de la partidele PSD și AUR, consilierul de conturi Sorin Lazăr, scrie stiripesurse. Acesta nu a fost prezent la ședința comisiilor parlamentare. Alte variante luate în calcul de conducerea social-democraților au fost Ion Călin și Ion Mocioalcă.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Singura propunere pentru preluarea interimară a Curții de Conturi

Lazăr a fost singura propunere înaintată în ședință pentru a prelua interimar Curtea de Conturi și a venit din partea social-democratului Adrian Câciu. Sorin Lazăr (foto) urmează să primească votul în plenul reunit al Parlamentului programat marți, 10 noiembrie, de la ora 12.00.

De precizat că Lazăr a fost secretar de stat și vicepreședinte ANRP în 2013-2016 și deputat PSD în 2017-2020, perioadă în care a condus Comisia de buget a Camerei Deputaților. Pe 15 octombrie 2020, a devenit consilier de conturi în Curtea de Conturi, fiind susținut de PSD.

Trebuie menționat că instalarea lui Sorin Lazăr interimar la conducerea Curții de Conturi vine după expirarea mandatului Mirelei Călugăreanu. Funcția de președinte al Curții de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după plecarea lui Mihai Busuioc, numit judecător la Curtea Constituțională.

Provine din organizația PSD Buzău