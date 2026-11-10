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Sorina Matei a primit aviz favorabil pentru Consiliul de Administrație al TVR, din partea Comisiei de Cultură. PNL și USR s-au abținut de la vot

Ruxandra Radulescu
Sorina Matei a primit aviz favorabil pentru Consiliul de Administrație al TVR, din partea Comisiei de Cultură. PNL și USR s-au abținut de la vot
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Sorina Matei, directorul interimar al Televiziunii Române, a primit aviz pozitiv din partea Comisiei de Cultură, după audierea candidaților pentru consiliile de administrație ale TVR și ale Societății Române de Radiodifuziune. Partidul Național Liberal și Uniunea Salavați Românie s-au abținut. Dintre propunerile care au primit aviz favorabil, doar în cazul Sorinei Matei au existat 6 abțineri.

În discursul său, Sorina Matei, șefa interimară a Televiziunii Române, a menționat că, la momentul preluării conducerii, a descoperit că TVR se confruntă cu o mulțime de datorii.

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Președintele Comisiei de Cultură din Senat, senatorul Gheorghe Bota (PNL), s-a arătat deranjat de discursul Sorinei Matei și i-a spus acesteia:

„Am o rugăminte, puteți să nu ne mai certați?”.

Loredana Corchiș, Amalia Matei, Radu Carp, Cristina Pocora, Marian Muntean, Gabriel Barbu, Anderco Aliz-Timea au primit aviz favorabil în unanimitate.

Lista candidaților care au primit raport favorabil pentru Consiliul de Administrație al Societății Televiziunii Române

Propunerile social democraților, Loredana Corchiș și Amalia Matei, precum și Radu Carp și Cristina Pocora, propuși de liberali, au primit aviz favorabil. De asemenea, Gabriel Barbu din partea USR-ului, și Sorina Matei și Marian Muntean, propunerile AUR au avut parte de un vot pozitiv. Aviz favorabil a primit și Anderco Aliz-Timea, propunerea UDMR.

De asemenea, ca membri supleanți în consiliul de administrație a TVR, au fost votați: Adina Popescu, Ada Teslaru, Mihnea Jida, Titi Dincă și Rafael Udriște, Kis Timea.

Cine a primit aviz favorabil pentru Consiliul de Administrație al Radiodifuziunii Române

Comisiile de Cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil pentru cele 8 locuri de membru în Consiliul de Administrației al SRR pentru următorii candidați: Ruxandra Săraru, Radu Herjeu și Răzvan Dincă (PSD), Maria Țoghină și Sorin Bejan (AUR), Diana Baciuna (PNL), Alexandra Coliban (USR) și Anamaria Bodoczi (UDMR).

Ca membri supleanți, au fost avizați pozitiv: Cristian Curte și Maria Pătrașcu-Cornaciu (AUR), Elena Curtmola (PNL), Cristina Bolba (USR) și Marta Tasnadi (UDMR).

Aviz negativ au primit propunerile SOS România: Adrian Naidin (titular) și Nader Kordi (supleant).

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