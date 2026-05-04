Tragedie în regiunea Harkov. Rusia a atacat cu rachete balistice în timp ce Zelenski purta discuții cu liderii europeni la Erevan

Rusia a lansat luni dimineața un atac asupra regiunii Harkov unde, potrivit ultimelor date oferite de autoritățile locale, bilanțul victimelor a ajuns la 5 morți și 19 răniți, scrie presa ucraineană.

Rusia a lansat o rachetă balistică, identificată de unele surse ca fiind una de tip Iskander, asupra orașului Merefa, din regiunea Harkov. Racheta a lovit suprafața unei străzi în jurul orei 09:30 și, în urma impactului, patru persoane au murit pe loc, iar una a decedat ulterior la spital. Din cele 19 persoane rănite, trei sunt în stare gravă, 13 prezintă răni cauzate de explozie, iar două persoane au suferit atacuri de panică în urma atacului.

Cu o zi în urmă, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu peste 175 de drone și 5 rachete. În aceeași zi, un atac similar asupra orașului Zaporojie a rănit cinci persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani.

Acest atac vine și pe fondul participării lui Volodimir Zelenski la Summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, fiind și prima vizită a unui președinte ucrainean în Armenia în ultimii 24 de ani. La summit mai participă liderii Franței, Italiei, Poloniei și Canadei, precum și liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și António Costa, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

