Actorul-activist Marius Manole semnează o scrisoare deschisă, adresată PSD. Ce le cere social democraților înainte de moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

Actorul-activist Marius Manole a semnat o scrisoare deschisă, adresată către PSD, prin intermediul căreia vine cu o solicitare către social democrați, chiar înainte să aibă loc moțiunea de cenzură. Vă reamintim că marți, 5 mai 2026, se va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, în plenul reunit.

În scrisoarea deschisă, postată pe Facebook, Marius Manole se adresează direct Partidului Social Democrat. În cadrul postării, actorul susține că statul român a avut mereu „nevoie de PSD, dar de un PSD reformat”. El susține că facțiunea politică trebuie să fie formată din „oameni cinstiți care vor binele oamenilor”. El mai precizează că poate ar fi momentul „să se dărâme linia întâi”.

Scrisoarea deschisă a lui Marius Manole

„Dragă PSD,

România are nevoie de tine.
România are nevoie de o alternativă reală.

România a avut întotdeauna nevoie de PSD — dar de un PSD reformat.
Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga.

Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem — și da, știm cu toții cum sunt — există în PSD oameni buni. În linia a doua, a treia. Oameni care au intrat în politică din dorința de a face ceva, dar care încă nu sunt lăsați.

Poate că a venit momentul.

Poate că e momentul să dărâmați linia întâi. Cu toată garda veche. Cu toate reflexele care v-au ținut pe loc. Și să deveniți, în sfârșit, alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă.

Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee.
Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara, care au construit rețele de dependență, baroni locali și mecanisme care acum vă țin captivi.

Acea rețea vă ține în chingi. Și vă face să reacționați așa cum reacționați.

Dar puteți rupe asta.

Reformați-vă.
Îndrăzniți.

România are nevoie de voi — dar de voi cei care încă nu se văd.

Mâine poate fi primul pas”, a notat Marius Manole pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto

