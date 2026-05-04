Șefa diplomației UE susține că retragerea soldaților americani din Germania a fost „o surpriză“. „Pilonul european al NATO trebuie întărit“
Sursă foto: Mediafax

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat că decizia Statelor Unite de a retrage mii de soldați din Germania i-a luat prin surprindere pe liderii europeni. În marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, în Armenia, Kallas a afirmat: „Se vorbește de mult timp despre retragerea trupelor americane din Europa. Dar, desigur, momentul ales pentru acest anunț este o surpriză.”

Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan welcomed High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission Kaja Kallas within the framework of the 8th European Political Community Summit in Yerevan. Sursă foto: EPC Armenia

Declarațiile sale au venit în urma unor informații potrivit cărora Pentagonul intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următoarele șase până la 12 luni, relatează Politico.

Sâmbătă, în cadrul unei declarații de presă susținute în Florida, președintele american Donald Trump a confirmat acest plan, și a explicat că prezența militară în Germania va fi redusă „cu mult mai mult decât 5.000 de soldați”.

Kallas a prezentat această măsură ca un semnal de alarmă pentru apărarea europeană, subliniind că nu se mai poate considera de la sine înțeles faptul că ne bazăm pe forțele americane.

„Cred că acest lucru arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european din cadrul NATO și că trebuie să facem cu adevărat mai mult”, a afirmat ea. „Trupele americane nu se află în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și pe cele americane.”

04 May 2026, Armenia, Yerevan: Kaja Kallas (L), High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Susră foto: Mediafax

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a minimizat, de asemenea, în mod public impactul operațional imediat al deciziei Statelor Unite.

Măsura luată de administrația americană survine pe fondul tensiunilor dintre Trump și cancelarul german Friedrich Merz, mai ales după ce Merz a declarat săptămâna trecută că Washingtonul este „umilit” de Iran în războiul din Orient.

Întrebată direct dacă Trump ar putea încerca să-l pedepsească pe Merz, Kallas a refuzat să facă speculații.

„Păi, nu pot să-i ghicesc gândurile președintelui Trump”, a spus ea. „Așa că trebuie să explice el însuși.”

 

