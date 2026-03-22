Avioanele SUA din România au efectuat a doua misiune de realimentare, în drum spre Orientul Mijlociu

Avioanele trimise de Forțele Aeriene Americane în România au efectuat a doua misiune spre Orientul Mijlociu, în noaptea dintre 21 și 22 martie. De asemenea, cel de-al șaselea avion pentru misiuni de realimentare aeriană a ajuns în Capitală.

Primele misiuni de realimentare au avut loc în noaptea dintre 19 și 20 martie. Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar ulterior au revenit la București.

Primele trei avioane cisternă ale Statelor Unite ale României au aterizat în România, la Baza 90, pe 15 martie. Aeronavele sunt folosite pentru realimentarea avioanelor de luptă precum F15, F22 sau F35.

Statele Unite ale Americii au cerut României dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului cu Iranul.  Camera Deputaților și Senatul au aprobat, în plenul reunit, cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României.  În urma ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan a precizat că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv.

