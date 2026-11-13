S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Orașul Craiova a fost învăluit de o reală feerie, astăzi, 13 noiembrie 2026. Târgul de Crăciun din municipiu și-a deschis porțile, iar vizitatorii au ocazia să pășească într-un târâm de basm. În urmă cu puțin timp, Lia Olguța Vasilescu anunța că urmează momentul mult așteptat al zilei, și anume aprinderea luminițelor de Crăciun. Târgul va fi deschis până pe 3 ianuarie 2027.

Update. 18:34. Un foc de artificii acaparează cerul la Târgul de Crăciun din Craiova.

Update. 18:30. S-au aprins luminițele de Crăciun!

Update. 18:24. Atmosferă festivă în cadrul târgului care și-a deschis astăzi porțile. Mai multe personaje de basm se plimbă prin mulțime.

Update. 18:02. Cătălin Măruță, în deschiderea evenimentului de la Craiova: „Avem cel mai frumos târg de Crăciun din Europa!”.

Prezentatorul anunță că în curând vor fi aprinse și cele peste 2 milioane de luminițe de Crăciun. În interacțiunea cu mai mulți vizitatori, descoperim că unii dintre vizitatori au venit de peste hotare, precum Anglia sau Serbia, pentru acest moment.

Mulți vizitatori se află, deja, la târg și așteaptă cu nerăbdare să fie aprinse luminițele de Crăciun.

Începând cu ora 18:00, Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Atât localnicii, cât și turiștii pot pătrunde într-o atmosferă de basm, cu ocazia sărbătorilor care se apropie cu pași repezi. Luminițele sunt aprinse la ora 18:30, fiind un moment mult așteptat de cei prezenți.

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Cum arată programul zilei: luminițe de Crăciun, concert, show și foc de artificii

În urmă cu o zi, Primăria Municipiului Craiova anunța programul de deschidere a târgului. Cătălin Măruță a anunțat printr-un clip pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Craiova că îi așteaptă pe vizitatori începând cu ora 18:00. Vezi AICI anunțul.

Piața Mihai Viteazul

18:00 – MC Cătălin Măruță

18:30 – Deschiderea oficială

– Spectacol interactiv pe picioroange (Evenimente ideale, Craiova)

– Spectacolul „Zâna elfilor și balerina zăpezii” (Teatrul pe roți, Arad)

– Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

– Foc de artificii – aprindem împreună luminițele din Târg!

Piața Frații Buzești

19:00 – 20:00 – Winter Wonderland, Filarmonica Oltenia Craiova + DJ set by Mr Shtef, MC Cătălin Măruță

20:00 – 21:00 – DJ set by Emil Safta, MC Tom Crîngureanu

„Tărâmul Elfilor” este tema din acest an

Primăria Municipiului Craiova a oferit mai multe detalii legate de târg.

„Tema din acest an, „Tărâmul Elfilor”, aduce în centrul Craiovei numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe.

Piața Mihai Viteazul – Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată chiar în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni. Căsuțe spectaculoase, decorațiuni de poveste, Liftul lui Moș Crăciun și multe alte surprize. Tot aici este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură.

Piața Frații Buzești – cel mai mare Moș Crăciun, înalt de 9 metri, alături de alte decoruri tematice.

Zona Doljana – un labirint în care se află Atelierele Elfilor.

Zona Teatrului Național „Marin Sorescu” – Țara lui Moș Crăciun, unde regăsim roata panoramică, trenulețe, carusele, filme VR și alte atracții pentru cei mici.

Unde se întinde târgul

Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, strada Theodor Aman, Calea Unirii, str. A.I. Cuza, English Park și zona Teatrului Național „Marin Sorescu”.

Pe Calea Unirii vor fi amenajate terasele cu bunătăți tradiționale, iar pe strada Theodor Aman va funcționa o zonă cu food truck-uri. Veți găsi căsuțe cu produse tradiționale, cadouri, dulciuri și preparate de sezon”, arată Primăria.

Programul zilnic

Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun – Piața Mihai Viteazul, 13.11.2026 – 27.12.2026:

Luni – Joi, ora 18:30 | Vineri, Sâmbătă și Duminică: orele 18:30, 19:30

Trenulețul din bradul din Piața Mihai Viteazul – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027: orele 18:30 – 19:00

Fabrica de jucării – patinoar Piața Mihai Viteazul – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027:

18:00 – 18:45, 19:30 – 19:45, 20:30 – 20:45, 21:30 – 21:45, 22:30 – 22:45

Concerte – În fiecare vineri și sâmbătă, la scena din zona bradului de Crăciun din Piața Mihai Viteazul, cu artiști locali și naționali.

Trenulețul Magic

Zilnic, între orele 14:00 și 22:00, tarif 4 lei/persoană, biletele se achiziționează direct din trenuleț.

Traseu: Sala Polivalentă – Casa Băniei (Stația Sf. Dumitru) – Inspectoratul Școlar – Liceul Carol I – str. A.I. Cuza (Stația Primărie) – str. Arieș (Stația DIGI) – str. Kogălniceanu – Ciupercă – Sala Polivalentă.

Party Bus