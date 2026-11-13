S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Orașul Craiova a fost învăluit de o reală feerie, astăzi, 13 noiembrie 2026. Târgul de Crăciun din municipiu și-a deschis porțile, iar vizitatorii au ocazia să pășească într-un târâm de basm. În urmă cu puțin timp, Lia Olguța Vasilescu anunța că urmează momentul mult așteptat al zilei, și anume aprinderea luminițelor de Crăciun. Târgul va fi deschis până pe 3 ianuarie 2027.
Update. 18:34. Un foc de artificii acaparează cerul la Târgul de Crăciun din Craiova.
Update. 18:30. S-au aprins luminițele de Crăciun!
Update. 18:24. Atmosferă festivă în cadrul târgului care și-a deschis astăzi porțile. Mai multe personaje de basm se plimbă prin mulțime.
Update. 18:02. Cătălin Măruță, în deschiderea evenimentului de la Craiova: „Avem cel mai frumos târg de Crăciun din Europa!”.
Prezentatorul anunță că în curând vor fi aprinse și cele peste 2 milioane de luminițe de Crăciun. În interacțiunea cu mai mulți vizitatori, descoperim că unii dintre vizitatori au venit de peste hotare, precum Anglia sau Serbia, pentru acest moment.
Mulți vizitatori se află, deja, la târg și așteaptă cu nerăbdare să fie aprinse luminițele de Crăciun.
Începând cu ora 18:00, Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Atât localnicii, cât și turiștii pot pătrunde într-o atmosferă de basm, cu ocazia sărbătorilor care se apropie cu pași repezi. Luminițele sunt aprinse la ora 18:30, fiind un moment mult așteptat de cei prezenți.
În urmă cu o zi, Primăria Municipiului Craiova anunța programul de deschidere a târgului. Cătălin Măruță a anunțat printr-un clip pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Craiova că îi așteaptă pe vizitatori începând cu ora 18:00. Vezi AICI anunțul.
18:00 – MC Cătălin Măruță
18:30 – Deschiderea oficială
– Spectacol interactiv pe picioroange (Evenimente ideale, Craiova)
– Spectacolul „Zâna elfilor și balerina zăpezii” (Teatrul pe roți, Arad)
– Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
– Foc de artificii – aprindem împreună luminițele din Târg!
19:00 – 20:00 – Winter Wonderland, Filarmonica Oltenia Craiova + DJ set by Mr Shtef, MC Cătălin Măruță
20:00 – 21:00 – DJ set by Emil Safta, MC Tom Crîngureanu
Primăria Municipiului Craiova a oferit mai multe detalii legate de târg.
„Tema din acest an, „Tărâmul Elfilor”, aduce în centrul Craiovei numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe.
Piața Mihai Viteazul – Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată chiar în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni. Căsuțe spectaculoase, decorațiuni de poveste, Liftul lui Moș Crăciun și multe alte surprize. Tot aici este amplasat un brad unic în Europa, mai mare decât cel de anul trecut, înalt de 21 metri, în interiorul căruia va circula un tren în miniatură.
Trenulețul din bradul din Piața Mihai Viteazul – Zilnic, 13.11.2026 – 03.01.2027: orele 18:30 – 19:00
Concerte – În fiecare vineri și sâmbătă, la scena din zona bradului de Crăciun din Piața Mihai Viteazul, cu artiști locali și naționali.