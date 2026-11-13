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Rafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți

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Rafalele puternice de vânt au provocat pagube în Brașov. Un copac a căzut în zona Gării, iar în centrul istoric au fost răsturnate umbrele și distruse suporturi și panouri de la terasele restaurantelor.

Vântul puternic a provocat pagube în Brașov încă din această dimineață. Un copac a căzut în zona Gării, iar mai multe terase din centrul istoric au fost afectate. Din cauza vântului puternic, mai multe umbrele au fost rupte, mai multe corpuri de mobilier s-au răsturnat și câteva panouri au fost doborâte.

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Rafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți. Sursă foto: capturi Facebook.

Vânt puternic în județul Brașov

ANM a emis cod galben de vânt puternic pentru municipiul Brașov, cu rafale de 50-70 km/h. Atenționarea este valabilă până la ora 21:00. În zona montană a județului, avertizarea a fost ridicată la cod portocaliu, unde vântul poate atinge 120-140 km/h la altitudini mari. Vezi AICI prognoza actualizată.

De altfel, de menționat faptul că în perioada 13 noiembrie, ora 10:00 – 15 noiembrie, ora 10:00, ANM a emis o informare meteorologică. Fenomenele vizate sunt: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii.

„Vineri (13 noiembrie) va ploua în general moderat cantitativ, în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar în cursul nopții (13/14 noiembrie) în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie) la început în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm). În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi și în estul și în sud-estul Transilvaniei”, anunță ANM.

„Cantitățile de apă vor fi local de 15….25 l/mp, iar în zona montană și în Muntenia de 30…35 l/mp.

Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată țara, cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 11 grade, iar minimele din dimineața zilei de duminică vor fi negative în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade)”, anunță ANM.

De menționat faptul că a fost emis și un cod roșu de vânt puternic aferent județului Cluj. Rafalele pot depăși 150 km/h. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru populație. Detaliile sunt AICI.

Sursă video: Facebook / Transilvania 365

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