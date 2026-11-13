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Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 

Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
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Societatea de Transport București (STB) va trece printr-o nouă etapă de concedieri la începutul anului 2027. Administratorul judiciar al companiei aflate în insolvență, Remus Borza, a anunțat o reducere suplimentară a personalului, vizând în special funcțiile de conducere. Obiectivul STB ar fi să ajungă la aproximativ 7.000 de angajați în următorii trei ani.

„Vom înjumătăți numărul boierilor și al directorilor”

Remus Borza a declarat vineri, într-o conferință de presă organizată la Primăria Capitalei, că restructurarea începută în această toamnă reprezintă doar prima etapă a reorganizării STB. O nouă reducere a personalului este programată pentru lunile ianuarie și februarie din 2027.

„Am desființat 44 de funcții de conducere din 163, deci au mai rămas 119. Asta e doar prima etapă, primul val. O să mai urmeze o etapă de restructurare, probabil în ianuarie, februarie, când vom înjumătăți numărul boierilor, al directorilor și sigur că am desființat tot compartimentul consilierilor generali”, a subliniat administratorul judiciar.

Acesta a explicat că procesul de eficientizare se va întinde pe parcursul următorilor trei ani. „În final, STB va trebui să fie o societate mult mai suplă și mai eficientă și care să numere undeva la șapte mii de salariați, deci, cu alte cuvinte,vor urma și alte concedieri”, a adăugat Borza.

Cheltuieli uriașe cu salariile și concediile medicale fictive

Schema actuală de personal a STB este puternic supradimensionată, iar salariile consumă o proporție uriașă din bugetul companiei. În primele zece luni ale anului, cheltuielile salariale au însumat 1,01 miliarde de lei, reprezentând 81% din veniturile totale de 1,2 miliarde de lei. În aceeași perioadă, pierderile companiei au atins 767 de milioane de lei.

O gaură neagră în buget o reprezintă și folosirea nejustificată a concediilor medicale. Potrivit cifrelor oficiale, angajații STB au acumulat anul trecut 176.000 de zile de concediu medical, costând compania 55 de milioane de lei. Borza a atras atenția că unii salariați lucrau pentru agenții de turism sau firme de transport private exact în perioada în care figurau în concediu medical.

„Așa ceva nu ați mai văzut! Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: Pierderi de sute de milioane de lei, salarii uriașe, zeci de sporuri și indemnizații, luni de zile de concedii medicale plătite, jumătate dintre angajați sunt rude, furturi masive de combustibil! O întreagă paletă de nereguli, prezentate azi de Remus Bogza, administratorul judiciar desemnat de instanță.

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767 milioane de lei – pierderi;
1,2 miliarde lei venituri încasate, dintre care 1,01 miliarde de lei sunt salarii;
10.137 angajați, dintre care 4.876 de au legături de rudenie (1.428 sunt soți)
Peste 30 de familii au mai mult de zece membri angajați în companie;
Au 36 de sporuri, prime și indemnizații și salarii de până la 31.000 de lei. În medie, salariul mediu este de 10.700 de lei;
Și NU vin la serviciu
176.773 de zile de concediu medical și 321.706 de zile de concediu de odihnă a luat în 2025.
Plătite!
O aberațiie statistică, săptămâna are 7 zile, dar jumătate din episoadele de boală încep fix lunea;
Sparg trei, patru parbrize în fiecare zi, ca să le ducă la privat, să le schimbe;
6 milioane de euro prejudiciu pe diferențele între consumul de combustibil și kilometri parcurși;
(…) Revenim cu măsurile propuse pentru redresarea companiei, vitale pentru asigurarea transportului public.”, a transmis Primăria Capitalei pe Facebook.

Criteriile de concediere: abateri disciplinare și cumulul pensiei cu salariul

Pe lista celor care vor părăsi compania se află angajații cu probleme de indisciplină, cei care cumulează pensia cu salariul, dar și cei care se apropie de vârsta pensionării.

„Pleacă cei cu calificative proaste la evaluările anuale, pleacă cei care cumulează pensia cu salariul, pleacă cei care mai au un an până la pensie, pleacă cei cu abateri disciplinare”, a precizat Remus Borza.

În paralel, STB organizează 67 de concursuri pentru posturi de șofer și vatman, aflate deja în etapa interviurilor.Conducerea dorește să înlocuiască personalul cu probleme și să întinerească forța de muncă, având în vedere că media actuală de vârstă în companie este de 56 de ani. „Logica este să scăpăm de niște oameni care au călcat pe bec și să aducem alții curați”, a punctat Borza.

Primarul general, Ciprian Ciucu: „Este singura noastră șansă de a salva STB”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reafirmat sprijinul ferm pentru continuarea reorganizării companiei,subliniind că intrarea în insolvență a fost un pas absolut necesar pentru evitarea falimentului. Edilul a amintit că a solicitat anterior conducerii și sindicatelor un plan de restructurare și digitalizare, însă acesta nu a fost prezentat în cele șase luni acordate.

„Este singura noastră șansă de a salva STB. Acest proces de insolvență. De a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți care muncesc în STB”, a declarat primarul Capitalei. El a lansat și un avertisment dur: dacă procedura de insolvență nu se va finaliza cu succes în următorii trei-patru ani, singura alternativă va fi falimentul.

STB se află în insolvență din septembrie 2026 din cauza datoriilor istorice de ordinul miliardelor de lei. Noua etapă de restructurare anunțată vineri urmează concedierilor colective operate deja în această săptămână, când au fost emise 796 de preavize. În prima etapă au fost desființate și 919 posturi vacante, reducând organigrama de la 10.137 la 8.428 de posturi, printre angajații vizați numărându-se 120 de șoferi și 50 de vatmani.

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