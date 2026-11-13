Prima pagină » Actualitate » Primăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 

Primăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 

Primăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primăria Municipiului București a anunțat vineri că a câștigat, în primă instanță, procesul declanșat în urma deciziei de a nu aviza protestul AUR programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor. Tribunalul București a respins cererea de chemare în judecată. Cu toate astea, protestatarii sunt așteptați în acest weekend în fața Palatului Parlamentului ca să îl susțină pe Călin Georgescu. 

Decizia inițială a Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de a nu permite desfășurarea protestului solicitat de trei persoane fizice, a fost contestată rapid în instanță. 

Cu toate acestea, magistrații Tribunalului București au dat dreptate municipalității. Reprezentanții Primăriei au precizat că instanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de organizatori, considerând-o neîntemeiată.

George Simion, dispus să asigure protecția participanților

În contextul interzicerii manifestației, liderul AUR, George Simion, a declarat vineri că se pune la dispoziția instituțiilor statului pentru a asigura protecția participanților care intenționează să își arate, sâmbătă, susținerea pentru Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. 

„Am făcut eu pașii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistență celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate”, a acuzat George Simion.

Dispută privind existența solicitărilor de autorizare Liderul AUR a adus critici dure la adresa primarului Ciprian Ciucu, acuzându-l că minte atunci când afirmă că nu a văzut nicio solicitare oficială. Mai mult, Simion a susținut că administrația „reinventează felul în care au fost aprobate manifestațiile până acum”. 

În cursul zilei de joi, edilul declarase că nu are cunoștință de vreo cerere venită din partea partidului AUR pentru manifestația de sâmbătă. Acesta a subliniat că o comisie de specialiști din primărie evaluează cu atenție astfel de solicitări, argumentând că „nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franța”. 

„Eu nu știu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizație. Nu am văzut. Întrebați-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut o astfel de autorizație”, a precizat primarul, întrebat fiind de jurnaliști despre avizarea protestului din Parcul Izvor.

De ce nu a avizat Primăria Capitalei protestul pentru Călin Georgescu

Președintele AUR, George Simion a anuntat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Primăria Capitalei nu a autorizat însă protestul din weekend. Comisia de la PMB care avizează adunările publice invocă apeluri la violență apărute pe internet.  Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie, din București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂS-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
18:02
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Spectacol grandios cu milioane de lumini, artificii și Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
NEWS ALERTVal de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
18:00
Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” 
FLASH NEWSPreședintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
17:51
Președintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni
NEWS ALERTRafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
17:49
Rafalele de vânt au măturat Piața Sfatului din Brașov. Terase distruse, copaci doborâți
EVENIMENTCătălin Măruță se pregătește să deschidă Tărâmul Elfilor la Craiova. Cum sunt așteptați primii vizitatori
17:04
Cătălin Măruță se pregătește să deschidă Tărâmul Elfilor la Craiova. Cum sunt așteptați primii vizitatori
FLASH NEWSFritz nu exclude o moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și a evidenția corupția PSD”
17:00
Fritz nu exclude o moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa și a evidenția corupția PSD”
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Click
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O exoplanetă îndepărtată a dispărut din observații în mod misterios
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
ALEGERI ÎN SUAJD Vance ar putea renunța să mai candideze la alegerile din 2028, a spus un apropiat al vicepreședintelui pentru CNN: „Este încă tânăr. Nu i-a venit momentul” / Politicienii democrați și republicani care ar putea concura în următorii ani pentru Casa Albă
17:22
JD Vance ar putea renunța să mai candideze la alegerile din 2028, a spus un apropiat al vicepreședintelui pentru CNN: „Este încă tânăr. Nu i-a venit momentul” / Politicienii democrați și republicani care ar putea concura în următorii ani pentru Casa Albă
NEWS ALERTRumen Radev taie ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar promite să nu folosească dreptul de veto pentru a-l bloca pe cel oferit de UE. Ce motive invocă premierul Bulgariei
16:55
Rumen Radev taie ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar promite să nu folosească dreptul de veto pentru a-l bloca pe cel oferit de UE. Ce motive invocă premierul Bulgariei
FLASH NEWSNicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin. Discuțiile au durat de două ori mai mult decât era prevăzut
16:48
Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin. Discuțiile au durat de două ori mai mult decât era prevăzut
EXCLUSIVMult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
16:41
Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
INEDITMai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
16:23
Mai ții minte robotul din pachete de țigări, decorația care nu lipsea din casele anilor ’80-’90? Cum a pornit moda printre români
VIDEOLia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova
16:18
Lia Olguța Vasilescu numără orele până la aprinderea luminițelor de Crăciun la Craiova

Cele mai noi

Trimite acest link pe