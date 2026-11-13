Primăria Capitalei anunță că a câștigat procesul privind neautorizarea protestului AUR din weekend. Protestatarii sunt așteptați în weekend să îl susțină pe Călin Georgescu 

Primăria Municipiului București a anunțat vineri că a câștigat, în primă instanță, procesul declanșat în urma deciziei de a nu aviza protestul AUR programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor. Tribunalul București a respins cererea de chemare în judecată. Cu toate astea, protestatarii sunt așteptați în acest weekend în fața Palatului Parlamentului ca să îl susțină pe Călin Georgescu.

Decizia inițială a Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de a nu permite desfășurarea protestului solicitat de trei persoane fizice, a fost contestată rapid în instanță.

Cu toate acestea, magistrații Tribunalului București au dat dreptate municipalității. Reprezentanții Primăriei au precizat că instanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de organizatori, considerând-o neîntemeiată.

George Simion, dispus să asigure protecția participanților

În contextul interzicerii manifestației, liderul AUR, George Simion, a declarat vineri că se pune la dispoziția instituțiilor statului pentru a asigura protecția participanților care intenționează să își arate, sâmbătă, susținerea pentru Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale.

„Am făcut eu pașii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistență celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate”, a acuzat George Simion.

Dispută privind existența solicitărilor de autorizare Liderul AUR a adus critici dure la adresa primarului Ciprian Ciucu, acuzându-l că minte atunci când afirmă că nu a văzut nicio solicitare oficială. Mai mult, Simion a susținut că administrația „reinventează felul în care au fost aprobate manifestațiile până acum”.

În cursul zilei de joi, edilul declarase că nu are cunoștință de vreo cerere venită din partea partidului AUR pentru manifestația de sâmbătă. Acesta a subliniat că o comisie de specialiști din primărie evaluează cu atenție astfel de solicitări, argumentând că „nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franța”.

„Eu nu știu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizație. Nu am văzut. Întrebați-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut o astfel de autorizație”, a precizat primarul, întrebat fiind de jurnaliști despre avizarea protestului din Parcul Izvor.

De ce nu a avizat Primăria Capitalei protestul pentru Călin Georgescu

Președintele AUR, George Simion a anuntat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Primăria Capitalei nu a autorizat însă protestul din weekend. Comisia de la PMB care avizează adunările publice invocă apeluri la violență apărute pe internet. Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie, din București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.