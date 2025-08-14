Prima pagină » Actualitate » Schimbările din Educație au dus la o TRAGEDIE în Timiș. O învățătoare a murit după ce a aflat că i se desființează postul

Schimbările din Educație au dus la o TRAGEDIE în Timiș. O învățătoare a murit după ce a aflat că i se desființează postul

Bianca Dogaru
14 aug. 2025, 13:41, Actualitate
Schimbările din Educație au dus la o TRAGEDIE în Timiș. O învățătoare a murit după ce a aflat că i se desființează postul

O învățătoare din județul Timiș, cu peste 37 de ani de experiență la catedră, a suferit un accident vascular cerebral și a decedat după ce a aflat că postul ei va fi desființat, generând un val de reacții în rândul colegilor.

Tragedia a avut loc după ce Minsiterul Educației, Daniel David, a modificat structura normelor didactice și a majorat numărul de ore necesare completării unei catedre. Decizia a venit în contextul reorganizării școlilor cu un număr redus de elevi, ceea ce a provocat temeri privind concedieri și relocări forțate.

Învățătoarea din Timiș a fost informată de directorul școlii că postul său va fi desființat, iar singura alternativă disponibilă ar fi la zeci de kilometri distanță. La scurt timp după aflarea veștii, aceasta a suferit un AVC și a intrat în comă timp de aproximativ două săptămâni, decedând la finalul lunii iulie.

Colegii și directorii din județ descriu o stare de incertitudine și stres extrem în rândul cadrelor didactice, care acum trebuie să refacă toate calculele pentru a se încadra în noile norme. Directoarea Liceului de Arte Plastice Timișoara, Nadia Baloteanu, a relatat pe Facebook cum procesul de redistribuire a orelor se desfășoară „ca o roată zimțată” ce afectează profund personalul didactic.

„Întâi e un ghem în stomac, care se preface într-o uriașă roată zimțată sau un nod în gât. Am mai bine de trei săptămâni în care, inclusiv noaptea, calculez ore, le răsucesc, ca să iasă normele colegilor. În scurtul timp în care adorm, visez excelul ăla nenorocit. Și răscalculez și o iau de la capăt după fiecare informație nouă, după fiecare ”clarificare”. Da, și mie mi-a venit să fug, deși îmi e mai caracteristică lupta ! Pentru că e prea mult!,” a scris aceasta pe Facebook.

Directoarea Școlii Găvojdia, Emilia Goian, a comentat situația, subliniind faptul că învățătoarea nu prezentase în trecut semne de boală și nu solicitase concedii medicale.

Doamna era OK, 56 ani, se verifica, era sănătoasă, cel puțin la prima vedere. Nu a avut concedii medicale. Ea a făcut AVC-ul la începutul lui iulie, când nu era așa agitație. Am discutat cu ea în a doua săptămână de vacanță, dacă nu mă înșel, ce facem. Apăruse în presă treaba că își pierd personalitatea juridică școlile care nu au peste 500 de elevi,” a declarat directoarea. 

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, au discutat recent cu reprezentanții sindicatelor despre impactul noilor reglementări. Bolojan a subliniat că majorarea normei de la 18 la 20 de ore pe săptămână plasează România în media europeană și că autoritățile sunt deschise la ajustări pentru a proteja actul educațional.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației. Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea,” a afirmat Bolojan.

Cadrele didactice trag semnale de alarmă și amenință cu boicotarea începutului de an școlar, considerând că măsurile guvernamentale, deși menite să reducă deficitul bugetar, pun în pericol stabilitatea personalului didactic și a întregului sistem educațional.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

EXPLOZIE devastatoare într-o casă din Bacău. Patru răniți, printre care și un copil de 14 ani

BITCOIN atinge un nou record istoric. Cât valorează acum cea mai populară criptomonedă

EXCLUSIV! GÂNDUL publică integral mesajul în 10 puncte transmis de Bolojan primarilor aseară

Citește și

POLITICĂ Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
16:37
Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
ACTUALITATE Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
16:32
Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
ACTUALITATE Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
16:10
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
ACTUALITATE Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
16:10
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
VIDEO EXCLUSIV ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”
16:00
ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR
15:59
Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
O învățătoare din Timiș a murit la scurt timp după ce a fost anunțată că și-a pierdut locul de muncă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
Haos pe piața imobiliară din Capitală. În ce zone mai poți găsi apartamente sub 60.000 de euro
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Avertisment: Intervențiile climatice în oceane au nevoie de o guvernanță mai puternică
EXTERNE Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
16:38
Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
EXTERNE Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
16:26
Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
EXTERNE Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul
16:09
Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul
DECLARAȚII EXCLUSIVE Primarii amenință cu greva, Ilie Bolojan cu demisia: „Am avut un dialog al surzilor” / „A rămas o problemă care a fost introdusă noaptea ca hoții”
15:54
Primarii amenință cu greva, Ilie Bolojan cu demisia: „Am avut un dialog al surzilor” / „A rămas o problemă care a fost introdusă noaptea ca hoții”
ACTUALITATE Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi SUSPENDATE
15:36
Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi SUSPENDATE
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media
15:35
Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media