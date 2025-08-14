Schimbările din Educație au dus la o TRAGEDIE în Timiș. O învățătoare a murit după ce a aflat că i se desființează postul

O învățătoare din județul Timiș, cu peste 37 de ani de experiență la catedră, a suferit un accident vascular cerebral și a decedat după ce a aflat că postul ei va fi desființat, generând un val de reacții în rândul colegilor.

Tragedia a avut loc după ce Minsiterul Educației, Daniel David, a modificat structura normelor didactice și a majorat numărul de ore necesare completării unei catedre. Decizia a venit în contextul reorganizării școlilor cu un număr redus de elevi, ceea ce a provocat temeri privind concedieri și relocări forțate.

Învățătoarea din Timiș a fost informată de directorul școlii că postul său va fi desființat, iar singura alternativă disponibilă ar fi la zeci de kilometri distanță. La scurt timp după aflarea veștii, aceasta a suferit un AVC și a intrat în comă timp de aproximativ două săptămâni, decedând la finalul lunii iulie.

Colegii și directorii din județ descriu o stare de incertitudine și stres extrem în rândul cadrelor didactice, care acum trebuie să refacă toate calculele pentru a se încadra în noile norme. Directoarea Liceului de Arte Plastice Timișoara, Nadia Baloteanu, a relatat pe Facebook cum procesul de redistribuire a orelor se desfășoară „ca o roată zimțată” ce afectează profund personalul didactic.

„Întâi e un ghem în stomac, care se preface într-o uriașă roată zimțată sau un nod în gât. Am mai bine de trei săptămâni în care, inclusiv noaptea, calculez ore, le răsucesc, ca să iasă normele colegilor. În scurtul timp în care adorm, visez excelul ăla nenorocit. Și răscalculez și o iau de la capăt după fiecare informație nouă, după fiecare ”clarificare”. Da, și mie mi-a venit să fug, deși îmi e mai caracteristică lupta ! Pentru că e prea mult!,” a scris aceasta pe Facebook.

Directoarea Școlii Găvojdia, Emilia Goian, a comentat situația, subliniind faptul că învățătoarea nu prezentase în trecut semne de boală și nu solicitase concedii medicale.

„Doamna era OK, 56 ani, se verifica, era sănătoasă, cel puțin la prima vedere. Nu a avut concedii medicale. Ea a făcut AVC-ul la începutul lui iulie, când nu era așa agitație. Am discutat cu ea în a doua săptămână de vacanță, dacă nu mă înșel, ce facem. Apăruse în presă treaba că își pierd personalitatea juridică școlile care nu au peste 500 de elevi,” a declarat directoarea.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, au discutat recent cu reprezentanții sindicatelor despre impactul noilor reglementări. Bolojan a subliniat că majorarea normei de la 18 la 20 de ore pe săptămână plasează România în media europeană și că autoritățile sunt deschise la ajustări pentru a proteja actul educațional.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației. Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea,” a afirmat Bolojan.

Cadrele didactice trag semnale de alarmă și amenință cu boicotarea începutului de an școlar, considerând că măsurile guvernamentale, deși menite să reducă deficitul bugetar, pun în pericol stabilitatea personalului didactic și a întregului sistem educațional.

