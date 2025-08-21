Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie

Un fost director de la Transporturi Feroviare din Giurgiu a fost găsit împușcat în cimitir. Din primele informații, acesta ar fi lăsat mai multe bilete de adio. Soția lui a fost cea care a alertat autoritățile. Conform unor informații, există bănuiala că fostul șef de la Transportul Feroviar Giurgiu ar fi avut datorii mari de bani.

Nu se știe încă la acest moment dacă datoriile avute de fostul director erau la cămătari sau la bănci. Verificările anchetatorilor continuă, pentru a fi găsite cu exactitate cauzele care au dus la producerea tragediei.

Până în prezent, au fost audiate mai multe persoane, pentru ca polițiștii să își dea seama cu exactitate ce l-a determinat pe bărbatul în vârstă de 62 de ani să își ia viața.

Polițiștii giurgiuveni au fost sesizați chiar de către soția lui Ioan Mateescu. Ea le-a declarat acestora că soțul său i-a spus că pleacă de acasă și că se va sinucide, potrivit informațiilor Antena3.

Agenții au demarat mai multe verificări, însă trei ore mai târziu l-au găsit pe Ioan Mateescu decedat, după ce acesta s-ar fi împușcat cu arma sa de vânătoare, în cimitirul din comuna Falaștoaca.

