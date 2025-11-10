Descoperire revoluționară în medicină: bacterii care distrug CANCERUL, fără să implice sistemul imunitar

Cercetătorii japonezi au dezvoltat o terapie revoluționară împotriva cancerului, care funcționează chiar și la pacienții cu sistem imunitar slăbit. Numit AUN, acest tratament folosește două bacterii care lucrează împreună pentru a distruge tumorile.

Prima bacterie, Proteus mirabilis, se găsește în mod natural în tumori. A doua, Rhodopseudomonas palustris, este o bacterie fotosintetică.

Împreună, cele două bacterii atacă și distrug celulele canceroase fără să apeleze la sistemul imunitar al pacientului.

Cine beneficiază de noua descoperire

Terapiile moderne împotriva cancerului, precum imunoterapia, depind de sistemul imunitar. Problema este că mulți pacienți au imunitatea slăbită din cauza chimioterapiei sau radioterapiei. Pentru ei, aceste tratamente nu funcționează.

Noua terapie AUN rezolvă această problemă. Ea acționează eficient chiar și când sistemul imunitar este compromis. Cele două bacterii lucrează în armonie, țintind vasele de sânge ale tumorilor și celulele canceroase. În interiorul tumorii, bacteriile se transformă și devin mai puternice. Raportul dintre ele se schimbă automat, pentru a maximiza efectul terapeutic.

Cercetătorii spun că cel mai important este că tratamentul are puține efecte secundare. Nu provoacă sindromul de eliberare de citokine, o reacție imunitară periculoasă.

Echipa condusă de profesorul Eijiro Miyako de la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Japonia vrea să înceapă studii clinice în următorii șase ani. „În sfârșit, începe un nou capitol în terapia cancerului bazată pe bacterii, urmărită de peste 150 de ani!”, a declarat profesorul Miyako.

Descoperirea a fost publicată în revista Nature Biomedical Engineering și este citată de Science Daily.

