Fructele care ar trebui cumpărate în formă congelată. Experții spun că sunt mai bune așa

Deși, în general, o regulă simplă spune să folosim ingrediente proaspete, fie că e vorba de legume sau de fructe, în mod surprinzător, există unele care ar trebui cumpărate congelate.

Când vrei să pregătești o mâncare delicioasă, unul dintre cele mai importante lucruri care ar trebui făcut este să te asiguri că toate ingredientele sunt proaspete. Indiferent de cât este de util congelatorul, acesta va afecta gustul și textura multor ingrediente.

Dar, în mod surprinzător, există și unele fructe care sunt, de fapt, mai bune în stare congelată. Iar primul astfel de fruct este mango:

„Decojirea și tăierea unui fruct de mango proaspăt poate fi dificilă. Atunci când este congelat, toată munca grea deja este gata”, a explicat dieticianul Kristen Lorenz, conform Real Simple.

Din același motiv se recomandă și să cumperi ananas congelat. Dar, cum decojirea sa poate fi destul de dificilă, se poate apela la varianta deja tăiată și congelată.

De asemenea, la fel de utile pot să fie și cireșele congelate. Astfel, te poți bucura de gustul bun și de beneficiile cireșelor chiar și iarna. Iar faptul că sunt congelate nu le afectează prea mult textura.

Un alt fruct deja congelat la care se poate apela este pitaya sau fructul dragonului. Varianta congelată este decojită și ar trebui să fie mai ieftină decât fructul proaspăt.

Și fructele de pădure sunt bune congelate, mai ales pe timp de iarnă. Ele se găsesc mereu în magazine, indiferent de anotimp.

