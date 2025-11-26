Prima pagină » Actualitate » Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Gata în mai puțin de o oră cu numai câteva ingrediente

26 nov. 2025, 15:45, Actualitate
Rețetă de mere coapte cu scorțișoară și nucă. Cum să pregătești un desert perfect pentru zilele de iarnă

Această perioadă din an este marcată de Postul Crăciunului pentru credincioșii de la noi din țară. Astfel, o rețetă care să respecte restricțiile alimentare poate fi o bătaie de cap, mai ales când vorbim despre preparatele dulci. Merele coapte cu nucă sunt unul dintre puținele deserturi de post, rapide și ușor de făcut în casă. În plus, nu este nevoie decât de ingrediente care se găsesc în marea majoritate a magazinelor, la prețuri pentru toată lumea

De ce ingrediente ai nevoie pentru această rețetă

Până pe 24 decembrie, ultima zi din Postul Crăciunului, românii au de respectat o listă de restricții alimentare. Din fericire, există și mâncăruri delicioase și simplu de preparat, cu ajutor cărora credincioșii pot să treacă ușor de perioada aceasta. Una dintre rețetele de post care merită încercate sunt merele coapte cu nuci. Gata în doar câteva minute, cu ingrediente simple și ieftine, sunt un adevărat deliciu.

Ingrediente:

  • Mere;
  • Patru lingurițe de zahăr;
  • Patru nuci;
  • Puțină scorțișoară;
  • Patru linguri de miere;
  • Stafide;
  • Merișoare;
  • Opțional: cuișoare, cel mult o bucată la fiecare măr.

Modul de preparare

Rețeta începe cu spălarea atentă a merelor. Ulterior, li se va tăia partea de sus, astfel încât să obțineți o bucată ca un capac. Se scobesc cotorul și puțin din pulpă, astfel încât să se facă loc pentru umplutură. Acest pas trebuie făcut cu grijă, căci odată subțiați prea mult pereții interiori ai merelor, se vor înmuia prea mult în timpul coacerii

În spațiul creat în interiorul mărului se vor pune stafide și miez de nucă, peste care se adaugă o linguriță de zahăr amestecat cu scorțișoară. Mai departe, merele se vor pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, și se vor acoperi cu capacele tăiate la început.

Înainte de a introduce tava în cuptor, acesta trebuie preîncălzit la 160 de grade. Desertul va sta la copt aproximativ 40 de minute, iar odată scoase merele din cuptor, se va adăuga și mierea.

Desertul este gata în mai puțin de o oră și este perfect pentru zilele de post în care vă este poftă de ceva dulce.

