Deşi l-a susţinut pe Daniel Băluţă, Gigi Becali spune despre Ciprian Ciucu: „Era mai bun. E mai priceput la administraţie”

Deşi Gigi Becali a fost în echipa de susţinători a lui Daniel Băluţă, la alegerile de la Capitală, patronul Stelei spune despre Ciprian Ciucu că „e mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație.”

Becali mai spune că Ciucu a câştigat pe merit acest scrutin şi că şi-a dat seama din campanie că este mult mai priceput decât candidatul PSD, susţinut de patronul Stelei.

„Era mai bun (n.r.- Ciucu), se vedea din discurs, din campanie. E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație. Eu țineam cu Băluță, dar am văzut că-l bate. Știa mai bine decât el, se pricepea mai bine decât el, s-a văzut în campanie. Ăla (n.r. Băluță) era mai șmecherit”, a declarat Gigi Becali, scriu cei de la Fanatik.

În trecut, Ciprian Ciucu a avut o poziţie fermă referitoare la echipa lui Gigi Becali, despre care a spus:

„La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Dechideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni. Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, a scris, acum trei ani, Ciprian Ciucu.

Iar în 2018, tot Ciucu a scos în evidenţă maniera în care fostul primar al Capitalei şi fina de cununie a lui Gigi Becali, Gabriela Firea, a atribuit Arena Naţională celor de la Steaua într-o manieră care lasă loc de interpretări legale.

„Faptul că PMB/Firea i-a dat fără procedură competitivă clubului FCSB/Becali un contract, relația dintre Firea și Becali fiind de fin/naș, reprezintă un conflict de interese cât Arena Națională de mare. Oare DNA se autosesizează sau trebuie să mă duc personal până acolo?” a scris Ciucu, pe pagina personală de Facebook, în 2018.

