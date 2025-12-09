Când funcția mare se lovește de legitimitatea mică. De ce se teme Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Voi milita pentru 2 tururi” / Cum stă Bucureștiul comparativ cu Varșovia, Sofia și Budapesta

1 din 3 bucureșteni a votat cu Ciprian Ciucu. Cu alte cuvinte, un bucureștean a decis soarta pentru ceilalți 2. Și aici vorbim doar despre cei care au venit la vot, într-un scrutin cu record negativ de prezență. În realitate, dacă ne raportăm la o populație de peste 2.000.000 de cetățeni, Ciprian Ciucu a fost votat de 1 din 10 bucureșteni. În aceste condiții, cât de legitimă sau, mai bine zis, reprezentativă este funcția de primar general pentru întreaga populație a Capitalei? De fapt, chiar Ciprian Ciucu, noul Primar General, declara pe data 27 noiembrie că – în scenariul în care aceste alegeri vor fi câștigate cu un scor de 30% sau sub 30% – nu reprezintă un lucru bun pentru noul edil ales, deoarece o astfel de funcție are nevoie de legitimitate și de autoritate.

”Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câștigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine. Nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate și de autoritate”, spunea Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă, înainte de momentul 7 decembrie, când a fost ales Primarul Capitalei.

Primarul Ciucu se teme pentru legitimitatea sa: „Este fragilă”

Mai mult, Ciprian Ciucu a recunoscut chiar și după câștigarea alegerilor de duminică seara că legimitatea sa este fragilă și spune că alegerea primarilor trebuie să revină la sistemul celor două tururi de scrutin. Ciucu a declarat la Digi24 că, dacă vor fi aleși în două tururi, edilii vor avea mai multă legitimitate.

„Nu am mandat din partea partididului, dar eu ca primar general voi milita pentru două tururi, inclusiv în cadrul Coaliției și în cadrul PNL. Voi aduce toate argumentele posibile. De ce? E foarte important să avem primari cu legitimitate, să avem primari cu autoritate.

Autoritatea vine din legimitate, în sensul că sunt proiecte care trebuie să fie implementate. Din punctul meu de vedere, două tururi asigură mai multă legitimitate și mai multă autoritate. E o declarație pe care eu mi-o asum, dar o voi pune pe masa PNL din funcția de prim-vicepreședinte pe care o am și pe masa Coaliției acest subiect”, a spus Ciucu, duminică seară. (Materialul integral AICI)

În coaliția actuală, USR susține alegerea primarilor în două tururi, în timp ce PSD și UDMR resping categoric această variantă.

Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, votat de 36,16% dintre cetățeni

589.876 de bucureșteni și-au exprimat duminică seara votul pentru viitorul primar al Capitalei. Noul primar al Bucureștiului a fost votat de 36,16% dintre bucureșteni.

Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 2.193.680 de cetățeni. Numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale complementare este de 24.988 de cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot, potrivit evidențelor Inspectoratului General pentru Imigrări.

Populația Bucureștiului este de 1.710.000 de locuitori, în timp ce populația României a ajuns la aproximativ 21,74 milioane de persoane (după domiciliu) la 1 ianuarie 2025, conform Institutului Național de Statistică (INS).

Analiza legitimității primarilor. Cum stă Ciprian Ciucu în raport cu Trzaskowski , Terziev și Kar ácsony

Pornind la exemplul Bucureștiului, GÂNDUL a făcut o analiză cu privire la legitimitatea politică a primarilor din Sofia, Bulgaria, Varșovia, raportat la numărul de votanți, dar și modul în care această legitimitate îți da autoritate și notorietate pe scena politică internă și externă.

Primarul Varșoviei, ales în 2024 de către 57,41% de votanți

Rafa ł Trzaskowski , candidatul Coaliției Civice, partidul premierului Donald Tusk, a c â știgat în 2024 alegerile locale pentru primăria Varșoviei, înc (Materialul integral AICI) ă din primul tur de scrutin care a avut loc pe 7 aprilie 2024.

Rafał Trzaskowski a obținut 57,41% din voturi în primul tur, conform rezultatelor oficiale anun țate de Comisia Electorală de Stat. Acest procent provine din 444.006 voturi valide, din totalul de 773.000 de voturi exprimate, pe baza datelor de la toate cele 847 de secții de votare din capitală.

Populația Varșoviei este estimată la 1.708.491 locuitori. Dintre acestea, 1.384.869 sunt persoane înregistrate cu drept de vot, conform informațiilor publicate de Primăria Varșoviei.

Primarul Sofiei, ales în 2023 de 48, 2% de votanți

Vasil Terziev, primarul Sofiei, a obținut 48,2 % din voturi în turul al doilea al alegerilor pentru prim ăria Sofiei, desfășurate pe 5 noiembrie 2023. El a c â știgat cu 175.044 de voturi valide, față de 170.258 ale adversarei Vanya Grigorova (46,9%). În primul tur – care a avut loc în 29 octombrie 2023 – Terziev a avut 31,8% din voturi, suficient pentru a ajunge în final ă.

Populația Sofiei, capitala Bulgariei, este de aproximativ 1,2 – 1,3 milioane de locuitori, potrivit unor estimări recente din 2025. Dintre aceștia, 1.056.354 sunt persoane cu drept de vot.

Primarul din Budapesta, ales în 2024 cu 47, 53%

Gergely Kar ácsony , primarul actual al Budapestei, a câ știgat alegerile locale din 9 iunie 2024 cu 47,53% din voturi – aproximativ 371.467 de voturi valide – obțin ând un nou mandat pentru func ția de primar general. El și-a învins la o diferen ță extrem de mică rivalul principal, Da vid Vitézy, care a obținut 47,49% – aproximativ 371.143 de voturi. Diferența inițială de 324 de voturi a fost redusă la doar 41 după renumărarea cerută de oponenți, dar rezultatul a rămas în favoarea sa. Aceasta a fost cea mai strâns ă competiție din istoria alegerilor pentru primăria Budapestei.

Populația Budapestei este de aproximativ 1,7 – 1,8 milioane de locuitori (n.r. – estimări din 2025), fiind capitala Ungariei și cel mai mare oraș al țării.

de locuitori (n.r. – estimări din 2025), fiind capitala Ungariei și cel mai mare oraș al țării. Conform datelor oficiale de la alegerile locale și europene din Ungaria, 9 iunie 2024, în Budapesta erau înregistra ți aproximativ 1.340.000 de persoane cu drept de vot.

Propaganda de la Moscova vorbește despre un „deficit de legitimitate democratic ă” în România

Alegerile pentru Primăria Capitalei și victoria lui Ciprian Ciucu au fost intens mediatizate de presa din Rusia, care a prezentat scrutinul drept un test major pentru actuala putere politică de la București. Publicațiile de propagandă de la Moscova au insistat pe prezența scăzută la vot pentru a susține teza unui presupus „deficit de legitimitate democratică” în România.

Victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei a atras atenția și la Moscova, unde mai multe publicații au tratat scrutinul din București ca pe un moment-cheie pentru actuala guvernare și pentru viitorul guvernului Bolojan. Presa rusă a prezentat rezultatul drept un test politic important pentru coaliția aflată la putere. (Materialul integral AICI)

