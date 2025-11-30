Gică Mihali, fost mare jucător al lui Dinamo, crede că roș-albii sunt calificați în play-off și pot ajunge pe podium la încheierea sezonului.

De asemenea, Mihali a vorbit și despre variantele de selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu se retrage, și chiar dacă Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost menționat ca variantă pentru banca tehnică a „tricolorilor”, ex-fundașul „câinilor” a spus că unii ca Dan Petrescu, Gică Hagi sau Dorinel Munteanu trebuie luați în calcul cu prioritate.

Dinamo e pe locul doi în Superliga și în etapa următoare joacă derby-ul cu FCSB.

Cine poate veni ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”

„Dinamo este 99,9% în play-off. Acum ce o să se întâmple mai departe e un bonus, părerea mea. Dar nu e exclus să prindă primele 3. Uitați-vă ce se întâmplă cu FCSB, CFR. Dinamo are un culoar bun, poate să atace și mai sus. Conducerea are un merit că a adus jucători buni și Zeljko Kopic, că i-a antrenat și îi antrenează.

Îmi plac ambii fundași centrali de la Dinamo, îmi place Opruț și îmi place și Sivis. Acum, păcat, trecea printr-un moment bun, s-a accidentat. Mi-a plăcut și Olsen, dar din păcate Dinamo a pierdut un jucător foarte bun. Musi am spus-o de la început, chiar înainte să se facă transferul: Dinamo va câștiga mult prin aducerea lui Musi.

Ca dinamovist, îți dai seama că nu pot avea decât o singură așteptare: să câștigăm derby-ul cu FCSB. Chiar și un egal, în situația în care sunt acum FCSB și Dinamo, nu aș spune nu.

Dar vedeți dumneavoastră, când e FCSB – Dinamo, nu se mai ține cont de loc, clasament, unde se află fiecare echipă. Sunt meciuri cu multe goluri, iar rezultatul e mereu deschis”, a declarat Gică Mihali.