Cine poate veni ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”

30 nov. 2025, 19:14, Sport
Gică Mihali, fost mare jucător al lui Dinamo, crede că roș-albii sunt calificați în play-off și pot ajunge pe podium la încheierea sezonului.

De asemenea, Mihali a vorbit și despre variantele de selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu se retrage, și chiar dacă Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost menționat ca variantă pentru banca tehnică a „tricolorilor”, ex-fundașul „câinilor” a spus că unii ca Dan Petrescu, Gică Hagi sau Dorinel Munteanu trebuie luați în calcul cu prioritate.

Dinamo e pe locul doi în Superliga și în etapa următoare joacă derby-ul cu FCSB.

„Dinamo este 99,9% în play-off. Acum ce o să se întâmple mai departe e un bonus, părerea mea. Dar nu e exclus să prindă primele 3. Uitați-vă ce se întâmplă cu FCSB, CFR. Dinamo are un culoar bun, poate să atace și mai sus. Conducerea are un merit că a adus jucători buni și Zeljko Kopic, că i-a antrenat și îi antrenează.

Îmi plac ambii fundași centrali de la Dinamo, îmi place Opruț și îmi place și Sivis. Acum, păcat, trecea printr-un moment bun, s-a accidentat. Mi-a plăcut și Olsen, dar din păcate Dinamo a pierdut un jucător foarte bun. Musi am spus-o de la început, chiar înainte să se facă transferul: Dinamo va câștiga mult prin aducerea lui Musi.

Ca dinamovist, îți dai seama că nu pot avea decât o singură așteptare: să câștigăm derby-ul cu FCSB. Chiar și un egal, în situația în care sunt acum FCSB și Dinamo, nu aș spune nu.

Dar vedeți dumneavoastră, când e FCSB – Dinamo, nu se mai ține cont de loc, clasament, unde se află fiecare echipă. Sunt meciuri cu multe goluri, iar rezultatul e mereu deschis”, a declarat Gică Mihali.

Eu zic că trebuie să avem puțină răbdare, pentru că, ok, este un antrenor bun, dar aș aduce un antrenor ca Dan Petrescu, Gică Hagi, Dorinel Munteanu, care văd că nu amintiți niciodată nimic despre el. Când o să ajungă și ei la echipa națională? – Gică Mihali referindu-se la selecționerul României

