Ce face ACUM Dan Petrescu. A renunțat la antrenorat și anunță. „Nici pentru 10 milioane de euro nu mă întorc”

14 oct. 2025, 08:58, Sport
Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după ce echipa din Gruia a pierdut cu 2-7 meciul cu Hacken din Conference League.

A anunțat că are unele probleme medicale și ia o pauză mai lungă, chiar dacă are multe oferte de a antrena în străinătate. Din august e liber de contract. E cel mai titrat antrenor al CFR Cluj, club ce a rămas fără președinte.

Antrenorul de 57 de ani a câștigat patru titluri și o Cupă la CFR Cluj, dar plecarea sa nu a rezolvat problemele de la echipa din Gruia. Ardelenii sunt codași în campionat, acum fiind antrenați de Andrea Mandorlini, care a mai condus formația clujeană în 2009 – 2010 și 2023-2024.

Dan Petrescu a luat pauză din antrenorat pentru a-și rezolva problemele medicale. „Nici pentru 10 milioane de euro nu mă întorc”

„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară. Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical. Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat Dan Petrescu, potrivit GSP.

Tehnicianul a dezvăluit ce face în această perioadă: „Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin”, a mai spus el și a evitat să dea detalii despre starea sa de sănătate: „Nu vreau să intru în detalii, dar sunt ok”.

