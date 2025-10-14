Ce face ACUM Dan Petrescu. A renunțat la antrenorat și anunță. „Nici pentru 10 milioane de euro nu mă întorc”

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după ce echipa din Gruia a pierdut cu 2-7 meciul cu Hacken din Conference League.
A anunțat că are unele probleme medicale și ia o pauză mai lungă, chiar dacă are multe oferte de a antrena în străinătate. Din august e liber de contract. E cel mai titrat antrenor al CFR Cluj, club ce a rămas fără președinte.
Antrenorul de 57 de ani a câștigat patru titluri și o Cupă la CFR Cluj, dar plecarea sa nu a rezolvat problemele de la echipa din Gruia. Ardelenii sunt codași în campionat, acum fiind antrenați de Andrea Mandorlini, care a mai condus formația clujeană în 2009 – 2010 și 2023-2024.
„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară. Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical. Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat Dan Petrescu, potrivit GSP.
Tehnicianul a dezvăluit ce face în această perioadă: „Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin”, a mai spus el și a evitat să dea detalii despre starea sa de sănătate: „Nu vreau să intru în detalii, dar sunt ok”.