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Deținut de la Penitenciarul Aiud, trimis în judecată pentru distrugere. A făcut pagube de 486 de lei într-o celulă

Deținut de la Penitenciarul Aiud, trimis în judecată pentru distrugere. A făcut pagube de 486 de lei într-o celulă
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Un deținut al Penitenciarului Aiud va fi judecat de magistrații din localitate după ce a comis o faptă de distrugere, în interiorul unei celule a spațiului de detenție, scrie alba24.ro.

Deși fapta s-a petrecut în decembrie 2024, dosarul în care bărbatul are calitatea de inculpat a trecut abia de camera preliminară în data de 28 septembrie 2026.

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Deținutul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Aiud.

În motivarea de cameră preliminară judecătorii au detaliat pe scurt faptele pentru care bărbatul va fi judecat.

Potriivt motivării instanței, la data de 16 decembrie 2024, în jurul orei 17:10, „în timp ce se afla Penitenciarul Aiud a distrus trei foi de sticlă de la geamul camerei de deţinere şi o foaie de sticlă de la geamul din baia camerei, lovindu-le cu o bucată de metal provenită de la un scaun din camera de deţinere, cauzând un prejudiciu în cuantum de 486,66 lei”, au notat magistrații instanței.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

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