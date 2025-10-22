Prima pagină » Actualitate » Deținuții care l-au „terorizat” noaptea pe Sarkozy și nu l-au lăsat să doarmă s-au trezit reținuți în alt dosar. Fostul președinte al Franței nu mai suportă, vrea să iasă din închisoare

22 oct. 2025, 22:00, Actualitate
Deținuții care l-au „terorizat” noaptea pe Sarkozy și nu l-au lăsat să doarmă s-au trezit reținuți în alt dosar. Fostul președinte al Franței nu mai suportă, vrea să iasă din închisoare

Trei dintre deținuții care aproape că l-au „terorizat” în prima noapte de pușcărie pe fostul președinte al Franței– i-au cântat la geam, l-au strigat și l-au boscorodit, stricându-i tot somnul – s-au trezit că, după ce vor ieși din actuala pușcărie este posibil să intre în alta.

Deținuții care i-au stricat somnul lui Nicolas Sarkozy au fost reținuți și arestați de procurorii din Paris după ce pe rețelele de socializare au postat un videoclip în care erau proferate „amenințări cu moartea” la adresa fostului șef al statul, care este acum încarcerat la închisoarea La Santé.

Clipul cu cântările și injuriile la adresa lui Sarkozy a fost postat pe rețele de socializare și a devenit viral în Franța.

 „A fost efectuată o percheziție administrativă”, a explicat parchetu din Paris, care a precizat că din penitenciar  două „telefoane au fost confiscate”.

Și Sarkozy este supărat, potrivit surselor BFMTV. Ar putea intenta un proces civil la adresa deținuților. Ei oricum sunt acum „reținuți” de procurorii francezi.

De marți, Nicolas Sarkozy este încarcerat în închisoarea Santé, după condamnarea sa la 5 ani de închisoare pentru „conspirație criminală” în finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007, pe filiera Libia.

2 oameni înarmați îl protejează pe Sarkozy. Se schimbă la fiecare 12 ore.

Fostul șef de stat beneficiază de protecția a doi ofițeri de poliție înarmați . Aceștia se schimbă la fiecare 12 ore pentru a asigura siguranța fostului președinte.

„Fostul președinte are un sistem de protecție deja  implementat, având în vedere statutul său și amenințările cu care se confruntă”, a explicat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, miercuri, la Europe 1 și CNews . „ Este protejat  în permanență. Este evident un cetățean ca oricare altul, dar există amenințări puțin mai semnificative care apasă asupra fostului președinte al Republicii, Nicolas Sarkozy”, adaugă el.

Bodyguarzii lui Sarkozy se ceartă cu gardienii penitenciarului. Fostul președinte al Franței vrea să iasă din pușcărie

Numai că bodyguarzii lui Sarkozy i-au înfuriat pe gardienii penitenciarului.

„Nu știam de prezența acestor «gărzi de corp»; aflăm despre condițiile de detenție pe parcurs”, a declarat pentru BFMTV Hugo Vitry, ofițer de la departamentul Santé și secretar local al sindicatului Force Ouvrière (FO) Justice. „Am contactat administrația închisorii și biroul ministrului Justiției pentru a cere explicații”, a spus el.

Și sindicatul penitenciarului s-a enervat: „Nu există nicio valoare adăugată. Știm deja cum să facem asta foarte bine, știm să asigurăm siguranța unui deținut, nu e nevoie de nimeni altcineva”, spune Nicolas Peyrin, secretar general adjunct al sindicatului gardienilor penitenciari.

Și în final, și Sarkozy s-a săturat. În ziua în care a intrat în închisoare avocații lui Nicolas Sarkozy au depus o cerere oficială să iasă din pușcărie. Cererea care va fi examinată de Curtea de Apel în următoarele două luni.

Sarkozy, terorizat de deținuți. I-au strigat toată noaptea numele și l-au agresat verbal. Fostul președinte nu a închis un ochi în prima noapte de arest

Sarkozy și-a descoperit noi pasiuni în închisoare. S-a apucat de scris cărți și citește intensiv. Cum arată lista de lecturi a fostului președinte

