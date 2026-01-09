Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență

Vineri, 9 ianuarie, mai mulți deținuți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost scoși să dea zăpada de pe străzile din Alba Iulia. Deținuții au de executat pedepse mici și sunt încadrați la regim deschis.

Deținuții Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au ajutat la deszăpezit

De multe ori acesția presteză muncă fizică în folosul comunității, pentru care sunt plătiți, și beneficiază e reduceri alte pedepsei. Ținând cont de condițiile meteo din ultimele două zile, deținuții au fost scoși la curățat străzile din Alba Iulia. În ciuda faptului că se împlinește o săptămână de la prima ninsoare abundentă, Primăria Alba Iulia nu a reușit să deszăpezească o bună parte din oraș, motiv pentru care deținuții au curățat trotoarel și străzile de zăpadă și gheață.

Vineri, 9 ianuarie în jurul orei 9.00, reprezentații Primăriei municipiului Alba Iulia au anunțat că 25 de dețiunți curăță străzile din zona centrală a orașului.

”Echipele acționează pentru curățarea trotuarelor și căilor de acces pietonale, asigurând condiții mai sigure pentru deplasarea pietonilor în zona centrală a municipiului. La aceste acțiuni participă un număr de 25 deținuți, în regim deschis, contribuind activ la menținerea accesibilității și siguranței pe străzile din municipiu”, au notat autoritățile locale.

Luni, Primăria Aiud a transmis că intervențiile se desfășoară cu ajutorul a trei utilaje de deszăpezire dotate cu lamă și sărăriță, precum și alte două utilaje pentru împrăștierea materialului antiderapant. Pe lângă ajutorul primit din partea deținuților, la deszăpezit au participat inclusiv angajați ai Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local și beneficiari de ajutor social.

AUTORUL RECOMANDĂ