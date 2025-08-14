Deținutul evadat din ambulanța care îl ducea la Spitalul Penitenciar Jilava a fost PRINS. Unde l-au găsit polițiștii

Ștefan Crainiciuc (58 de ani), bărbatul care a evadat dintr-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) care îl transporta către Secția de Psihiatrie a Spitalului Penitenciar Jilava, a fost prins.

Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar l-au găsit, noaptea trecută, pe un câmp din apropiere de Bacău.

Acesta a fugit miercuri, în jurul orei 17:50, din ambulanța ANP care îl ducea la spital, el aflându-se în arest preventiv pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul era ascuns în vegetația de pe câmpul din afara municipiului Bacău, fiind imediat imobilizat, iar acum se află în custodia polițiștilor.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.

Părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.