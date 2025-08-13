Poliția a anunțat că au extins căutările și în județul Prahova, în cazul deținutului Milosiu Ion, condamnat la 5 ani și 10 luni pentru act sexual cu un minor. Acesta a reușit să scape din Penitenciarul de Maxima Siguranță Mărgineni marți 12 august.

UPDATE: Din primele date, polițiștii din Prahova l-au depistat în comuna Poina Vărbilău, unde acesta ar fi locuit anterior încarcerării. Se pare că un localnic a fost cel care l-a văzut și a alertat autoritățile. Acesta s-ar fi ascuns podul unei case. Bărbatul de 32 de ani, evadat din Penitenciarul Mărgineni, a fost prins de polițiști, miercuri, după aproape 15 ore. Oamenii legii au verificat toate locurile unde bărbatul ar fi putut fugi, inclusiv locuința fetiței pe care a abuzat-o sexual, a transmis Observatorul prahovean.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, au desfășurat activități specifice, pentru depistarea unui bărbat, de 32 de ani, din județul Prahova, privat de libertate, care, la data de 12 august, a evadat din Penitenciarul Mărgineni.

Pe parcursul misiunii, forțele de ordine au acționat în regim continuu, desfășurând verificări în teren, descinderi în imobile, filtre rutiere și căutări în zonele împădurite, pentru a restrânge aria de deplasare a fugarului și a-l localiza cât mai rapid.

Cooperarea strânsă între structurile implicate a permis mobilizarea resurselor umane și logistice necesare, asigurând un răspuns prompt și eficient.

Astfel, astăzi, în jurul orei 11:30, în urma unor activități investigativ-operative, polițiștii au depistat persoana căutată, ascunsă în podul unui imobil, din localitatea Poiana Vărbilău.

Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.”, a transmis IPJ Prahova într-un comunicat.

„Penitenciarul Mărgineni informează că, în data de 13.08.2025, orele 11:43 deținutul Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare din cadrul unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova.

Reaminitim că deținutul a părăsit penitenciarul în data de 12.08.2025, în jurul orei 18:00.

Acesta urmează să fie reîncarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Reiterăm faptul că părăsirea fără autorizare a locului de deținere reprezintă infracțiunea de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Conducerea Penitenciarului Mărgineni mulțumește pentru sprijin tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanților mass-media, precum și cetățenilor care au oferit informații ce au condus la capturarea deținutului.”, a transmis Administrația Națională a Penitenciarelor.

Știrea inițială:

Căutările continua în cazul evadatului din penitenciarul Mărgineni, existând informații că acesta se afla în zona Vărbilău- Prahova au transmis surse judiciare pentru Gândul. Acesta a reușit sa evadeze după ce paza a fost retrasă și înlocuită cu camere video.

„Acum îl cautam în județul Prahova, informațiile sunt ca evadatul s-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”, afirmă aceleași surse pentru Gândul.

Marți, 12 august, în jurul orei 18:00, deținutul s- a urcat pe acoperișul penitenciarului, a trecut pe lângă postul de paza unde nu mai se afla nimeni si a evadat. Milosiu Ion este condamnat la 5 ani si 10 luni închisoare pentru act sexual cu un minor. Poliția a existins căutările în Prahova.

„Căutările deținutului evadat marți seară din Penitenciarul de Maxima Siguranță Mărgineni au fost extinse astăzi și în județul Prahova. Sunt organizate filtre și se fac controale în trafic în Dâmbovița și Prahova.

La momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat în tricou gri, pantaloni negri, adidași de culoare neagră și purta o șapcă de culoare neagră.

La acest moment, polițiștii Inspectorarului de Poliție Dâmbovița, împreună cu polițiștii din cadrul Penitenciarului Mărgineni, dar și cu sprijinul structurilor specializate în astfel de situații desfășoară activități de căutare și depistare a persoanei evadate.”, au transmis autoritățile.

Condamnatul Milosiu Ion, 32 de ani, a scăpat din penitenciarul unde își executa sentința de 5 ani și 10 luni, la data de 12 august, orele 18:00. Poliția a mobilizat mai multe echipaje din Dâmbovița și Prahova, precum și Poliția de Frontieră pentru prinderea fugarului.

”Marţi, 12.08.2025, în jurul orei 18.00, s-a constatat că deţinutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani şi 10 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unităţi în timp ce se afla la activităţi lucrative la blocul alimentar”, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

”Menţionăm că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani”, a adăugat sursa citată.

