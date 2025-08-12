Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a escaladat gardul închisorii și a EVADAT. Poliția face apel la populație pentru a-l găsi

Un deținut de la peniteniciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, a escaladat gardul închisorii și a evadat.

S-a întâmplat marți, 12 august 2025, în jurul orei 18:00. Atunci s-a constatat că Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, a părăsit penitenciarul în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar.

„Marți, 12.08.2025, în jurul orei 18:00 s-a constatat că deţinutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unității în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar. În vederea capturării deţinutului, au fost dispuse măsuri specifice, respectiv: blocarea căilor de acces pe posibilele direcţii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova, Poliţia de Frontieră, Inspectoratul Jandarmeriei Române”, se anunță într-un comunicat.

Poliția face apel la populație pentru a găsi deținutul care a evadat din pușcărie.

„Menționăm că părăsirea fără autorizare a locului de deținere este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani. Deținutul are înălțimea de 1, 70 m, statură atletică mediu, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten închis, păr negru închis, barbă nerasă, iar la momentul părăsirii punctului de lucru purta tricou gri, pantaloni negri, adidași negri, șapca neagră. Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul Mărgineni, la numărul de telefon 0245/660210”, se mai arată în comunicat.

