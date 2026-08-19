O nouă dezvoltare pe piața de telecomunicații din Europa. Deutsche Telekom, care se află în spatele brandului Telekom România, face o tranzacție de aproximativ 1 miliard de euro pe piața telecom din Polonia. Compania cumpără două afaceri și, prin această tranzacție, își consolidează poziția în regiune.

Deutsche Telekom va cumpăra operatorul polonez Fiberhost și furnizorul de internet și televiziune Inea. Tranzacția, realizată de la Macquarie Asset Management, valorează aproximativ 1 miliard de euro, potrivit Reuters. Achiziția va transforma T-Mobile Polska într-un operator telecom integrat. Compania își va extinde serviciile dincolo de telefonia mobilă, către internet fix și televiziune.

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Însă, mai întâi, această tranzacție trebuie să fie aprobată de autoritățile poloneze de concurență. Finalizarea tranzacției este estimată pentru sfârșitul anului 2026. Achiziția ar urma să aducă T-Mobile Polska peste 300.000 de clienți Inea, iar rețeaua Fiberhost acoperă peste 1,4 milioane de locuințe. Deutsche Telekom estimează că tranzacția va accelera creșterea companiei.

„Mulțumim ambelor echipe de management pentru parteneriatul lor și așteptăm cu nerăbdare să vedem cum ambele companii continuă să construiască pe această fundație solidă sub conducerea Deutsche Telekom”, a declarat Cord von Lewinski, director general al Macquarie Asset Management.

Schimbarea de pe piața telecom din România

Piața telecom din România s-a schimbat semnificativ în 2025, după vânzarea Telekom România Mobile, fostul Cosmote. Tranzacția a valorat aproximativ 70 de milioane de euro. Activele și operațiunile companiei au fost împărțite între Vodafone România și Digi România. Tranzacția a fost finalizată la 1 octombrie 2025, după obținerea aprobărilor necesare. Vânzarea a încheiat prezența Deutsche Telekom pe piața mobilă din România prin Telekom România.

Prezența companiei Deutsche Telekom este consolidată, acum, în Europa. Grupul urmărește să combine serviciile mobile cu internetul fix și infrastructura de fibră. În Polonia, T-Mobile Polska își extinde astfel oferta către internet și televiziune.

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