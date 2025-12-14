Dezamăgirea unui bărbat după ce a ajutat cu mâncare o adolescentă de 14 ani care cerșea. „Până la urmă şi eu mănânc pate pe pâine”

Cancan a relatat povestea unui bărbat care trăit o mare dezamăgire după ce a ajutat cu mâncare o fată de 14 ani care cerșea. În contextul situației economice grele din România, dar și ținând cont de spiritul sărbătorilor de iarnă, el chiar a crezut că face un gest nobil pentru adolescentă, dar lucrurile nu au stat așa cum și-ar fi dorit.

El i-a oferit o pungă cu alimente și a plecat, dar mai târziu el a revenit în același loc și a avut parte de o surpriză neașteptată.

Într-o după-amiază, în jurul orei 17:30, a trecut pe lângă minora de 14 care cerșea și, inițial, și-a continuat drumul, dar s-a răzgândit și s-a întors la ea. I-a spus că îi poate cumpăra mâncare, dar nu îi va da și bani.

Fata a acceptat propunerea, iar bărbatul a pornit spre magazin pentru a-i lua ceva de mâncare. Și, după ce i-a înmânat punga cu câteva alimente, a plecat.

„Nu dorea ceva anume de la magazin aşa că am cumpărat ce se vede în poză + un pachet de biscuiți cu ciocolată. Ştiu, nu sunt cele mai renumite produse dar atât am putut să iau. Până la urmă şi eu mănânc pate pe pâine. I-am înmânat punga şi ne-am despărțit”, a scris acesta pe contul său de Facebook.

Adolescenta a lăsat la gunoi alimentele primite

La scurt timp, după aproximativ două ore, bărbatul a revenit în zonă și a trecut din nou pe lângă magazin, doar pentru a descoperi că punga cu produsele cumpărate fusese abandonată pe frigiderul de înghețată, lângă coșul de gunoi. Singurul lucru care lipsea era pachetul de biscuiți.

Alături, se afla o altă pungă cu fructe și mâncare pe care fata o avea deja când s-au întâlnit.

Acesta a mers în magazin să întrebe dacă cineva știa ceva despre punga abandonată, dar vânzătoarea nu avea nicio informație.