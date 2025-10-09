Prima pagină » Actualitate » Dezastrul găsit de ANAF în casa pe care i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis. Statul îi cere și bani de reparații

09 oct. 2025, 23:26, Actualitate
Dezastrul găsit de ANAF în casa pe care i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis. Statul îi cere și bani de reparații
sursa foto: captura video Antena 3

Au apărut imagini cu dezastrul din casa pe care i-a confiscat-o ANAF lui Klaus Iohannis, după ce el a pierdut imobilul definitiv în instanță.

Potrivit imaginilor, locuința necesită reparații capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, dar și tencuiala deteriorată.

Astfel, inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forțat ușa, luând în considerare că soții Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai dețin cheia.

Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălescu, nr. 29, ţin fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră nu este necesar se prezinte la această predare

Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. Aici, au prrocedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi , într-una dintre uşi, se află cheia imobilului„, a afirmat Adrian Nica, şeful ANAF, potrivit Antena 3.

Acesta a adăugat că statulva solicita suplimentar de plata sumeipe care soţii Iohannis o datoreazăşi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului„.

sursa foto: captura video Antena 3

sursa foto: captura video Antena 3

Statul trebuie să recupereze circa 1 milion de euro

De altfel, fostul președinte, Klaus Iohannis, fusese notificat de ANAF să înapoieze banii pe casa din Sibiu. Imobilul a fost pierdut în instanță definitiv de soții Iohannis. Vreme de 17 ani au închiriat această casă unei bănci comerciale. Casa a fost obținută pe acte false.

Conform unor surse citate de Antena 3, la jumătatea lunii august, familia Iohannis a primit o notificare prin care era informată datorează suma de 4,7 milioane de lei (circa 929.000 de euro). Aceasta reprezintă veniturile din chirii obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între anii 2001 și 2015, și recuperat ulterior de către stat.

„ANAF va proceda la inițierea acţiunii în Instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita suplimentar de plata sumei şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat„, a mai declarat Adrian Nica.

Cât va dura acest proces pe care îl inițiază şeful ANAF? Pentru , la cum arată Justiţia în momentul de faţă… mai mult în pauză decât în activitate. S-ar putea să dureze câţiva ani de zile. Eu sper ca şeful ANAF ia în calcul şi penalitățile rezultate din aceste întârzieri şi actualizeze aceste datorii măcar cu rata inflației. Nu ştiu în ce măsură va găsi şeful Fisc-ului dreptate în Justiţie, rămâne de văzut…„, a afirmat Adrian Negrescu, consultant economic, la Antena 3 CNN.

