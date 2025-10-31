Dezvăluirea Gândul despre salariul Oanei Gheorghiu dinamitează coaliția. Lideri ai PSD, USR, PNL se bălăcăresc în direct: “Credeți că trebuia să știe lumea? Caritatea este pe bani!”, “Nu aveți căderea să atacați!”, “Discuțiile nu fac decât să crească AUR în sondaje”

Dezvăluirea Gândul despre salariul de 22.000 de lei pe luna a Oanei Gheorghiu, pe vremea când era vicepreședinta Asociației Dăruiește Viață, a întins nervii coaliției și mai mult în această după amiază, nervi oricum tensionați. Social-democratul Daniel Zamfir a acuzat-o pe Gheorghiu, într-o intervenție la Digi24, că „ar fi făcut caritate pe bani”. Când au auzit, USR-iștii au sărit ca fierți în apărarea noului vicepremier și au spus că este normal ca angajații din ONG-uri să fie plătiți astfel de sume. Totul oricum s-a transformat rapid într-un carambol de acuzații în care tonul a contat, ca de obicei, mai mult decât argumentul – o chestiune aproape obișnuită printre politicieni.

Declarația de avere depusă de Oana Gheorghiu, atunci când a devenit membru al Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, ca reprezentantă a Președinției României, arată că aceasta acîștigat în 2024 un salariu anual de 264.863 de lei net, echivalentul unui salariu net lunar de 22.071 de lei, ca vicepreședintă a Asociației Dăruiește Viață, potrivit documentului oficial.

Senatorul Daniel Zamfir, acuzații la adresa Oanei Gheorghiu și a colaboratoarei Carmen Uscatu: „Cheltuiesc pentru domniile sale 10.000 de euro pe lună”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a precizat la Digi 24 că Oana Gheorghiu nu este singura care a construit un spital și a dat-o ca exemplu, în acest sens, pe Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Social-democratul a acuzat-o pe fosta vicepreședintă a Asociației Dăruiește Viață, că ea și colega acesteia, Carmen Uscatu, că din donațiile pentru spitalul construit „cheltuiesc pentru domniile sale 10.000 de euro pe lună. Nu știu dacă este mult sau puțin. Credeți că trebuia să știe lumea?”.

Acesta a precizat, de asemenea, declarația de avere a Oanei Gheorghiu care arăta că aceasta „avea un venit de 5.000 de euro pe lună”.

În timpul emisiei, vicepremierul Oana Gheorghiu a trimis un mesaj în care a declarat:

„Am avut salariu ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane, am avut 20.000 de lei pe lună”.

USR-ul sare în apărarea Oanei Gheorghiu: „Jumătate de milion de români care au donat pentru acest spital”

Deputata USR Diana Stoica a contracarat afirmațiile lui Daniel Zamfir și a precizat că ONG-urile au dreptul să aibă angajați plătiți și i-a reproșat PSD-istului că ar fi atacat „jumătate de milion de români care au donat pentru acest spital”. „Nu aveți căderea să atacați două persoane care, din inițiativă proprie, au făcut acest lucru”.

Daniel Zamfir: „Nu e caritate din suflet, e pe bani”

„Doar ca să știe toată lumea că această caritate e pe bani. Nu e caritate din suflet, e pe bani”, a replicat Daniel Zamfir.

În discuție a intervenit și deputatul PNL Daniel Fenechiu care a atras atenția că:

„Acest tip de discuții nu face decât să crească AUR în sondaje. Eu cred că aceste discuții trebuie să se catalizeze pe ideea să construim ce trebuie construit și să încercăm cât mai mult posibil să nu ne atacăm între noi. AUR a ajuns la scorul la care a ajuns pentru că în mandatul precedent, această dihonie care a apărut a convins foarte mulți români că e nevoie de o altă alternativă, nu de două partide care ziua guvernează împreună și noaptea se ceartă între ele. În momentul de față situația este similară”, a precizat Fenechiu.

Cum erau plătiți cei 10 angajați ai Asociației Dăruiește Viață

Gândul a mai arătat cum cheltuielile cu personalul ale Asociației s-au ridicat, în 2024, la 2.478.441 de lei pentru 10 angajați, în creștere față de 2023, când cheltuielile cu personalul ale Dăruiește Viață au fost de 2.333.978 de lei, pentru 9 angajați.

O creștere importantă de cheltuieli cu personalul a avut Dăruiește Viață în 20023, când aceste cheltuieli au crescut cu 14% față de 2022 (an în care cheltuielile cu personalul au fost de 2.026.675 tot pentru 9 angajați).