Dezvăluiri Financial Times: șeful OLAF, Agenția Antifraudă a UE, pune ținta pe cheltuielile pentru apărare. „Sunt un magnet pentru infractori”

Financial Times publică un interviu cu Petr Klement, noul șef al OLAF, Agenția Antifraudă din cadrul UE. Potrivit acestuia, cheltuielile uriașe pentru apărare „sunt un magnet pentru infractori”, scrie Mediafax.

Cu alte cuvinte, sumele de ordinul miliardelor de euro investite în reînarmarea europeană atrag escroci.

„Mai multe fraude”

Numit în februarie 2026 în fruntea agenției, Klement avertizează că eforturile de reînarmare ale capitalelor europene sunt un „magnet” pentru infractori. Aceștia vor fi atrași de sumele istorice investite în sectorul apărării.

De altfel, într-un raport anual publicat luni, 20 aprilie, OLAF arată că a primit un număr tot mai mare de semnale privind „abateri în domeniul apărării, în special în proiecte de cercetare sau achiziții”.

„Dacă investim mai mult în apărare, vom vedea mai multe fraude sau mai multe cazuri în acest domeniu. Magnetul pentru escroci, magnetul pentru infractori… sunt banii înșiși”, a declarat pentru FT Petr Klement.

OLAF investighează fraudele și neregulile legate de bugetul comun al UE, pe care statele membre l-au folosit pentru a finanța un număr tot mai mare de proiecte de apărare, în special de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Acestea includ un program de 500 de milioane de euro pentru finanțarea munițiilor, împrumuturi de apărare susținute de UE în valoare de 150 de miliarde de euro și un program pentru industria de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro.

„Întrucât aceștia sunt banii cetățenilor europeni și întrucât OLAF are sarcina de a proteja interesele financiare, suntem ferm dedicați și suntem în gardă”, a declarat Klement. El a adăugat că acest lucru se referă și la viitorul buget al UE, de 2 trilioane de euro, care este în prezent în curs de negociere.

Pe baza constatărilor sale, agenția face recomandări statelor membre și agențiilor UE pentru recuperarea fondurilor legate de fraudă.

„Manipularea licitațiilor publice”

Anul trecut, OLAF a cerut statelor membre și instituțiilor UE să recupereze cele 597 de milioane de euro pierdute ca urmare a fraudei sau a altor abateri și să prevină cheltuirea a 18,1 milioane de euro. În ultimul deceniu, anchetele celor de la Antifraudă au dus la recuperarea a 6,8 miliarde de euro, conform raportului său.

Deși a refuzat să comenteze cazuri specifice legate de apărare, Klement a spus că, printre problemele din sector, se numără „manipularea licitațiilor publice, prețuri exagerate, clientelism [și] corupție”. Mai departe a arătat că este posibil ca asemenea cazuri să apară în țări „cu un sistem de control mai slab… acest lucru nu este o rușine pentru anumite țări sau segmente. Pur și simplu așa funcționează lucrurile de zeci de ani”. „Oportunitatea de a fura bani îi atrage pe cei care vor să fure”, a adăugat Klement.

Petr Klement este ceh și a ocupat anterior funcția de procuror-șef adjunct la Parchetul European (EPPO). De altfel, el a insistat că una dintre prioritățile sale este să caute o cooperare mai strânsă între OLAF și EPPO, să organizeze mai multe anchete comune și să facă schimb de informații.

Fraudarea fondurilor alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu

Kovesi investighează Comisia Europeană. Percheziții la sediul executivului european și 23 de locații

Birocrația UE, sub „foc încrucișat”. Ursula von der Leyen: Liderii naționali, vinovați pentru blocajul economic al UE

Ancheta Parchetului European legată de Federica Mogherini riscă să declanșeze o criză politică în Uniunea Europeană