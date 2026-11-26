Tu mai ții minte jocul Tetris? Iată cu câți bani se vinde în 2026 celebra consolă a copilăriei anilor ’90, pe platformele dedicate.

Tetris, jocul care ne bucura copilăria și era, practic, un must-have al anilor ’90, a ajuns să fie comercializat și în 2026, după aproape trei decenii. Deși la ora actuală asistăm la debuturi fulminante în istoria PlayStation, precum jocul GTA 6, nostalgicii pot să facă rost și de „strămoșul” consolelor de gaming (s-a ajuns deja la a cincea generație de Play Station (PS5), Tetris.

Așadar, versiunea de Tetris pe care un proprietar al acestui joc vrea să o vândă este albastră cu butoane galbene, iar potrivit anunțului, prețul este de 50 de lei, negociabil. Versiunea de Tetris scoasă la vânzare are 9999 de jocuri.

Ce este jocul Tetris

Pentru cei care poate nu cunosc, Tetris este un joc video de tip puzzle creat în iunie 1984 de programatorul sovietic Alexei Pajitnov, în care așezi piese geometrice formate din patru pătrățele (tetromino) pentru a forma și elimina linii complete. Este un joc cu butoane, albastru, gri sau negru, cu butoane galbene.

Numele său provine din combinația dintre „tetra” (grecescul pentru patru, de la cele patru pătrățele ale fiecărei piese) și „tenis”, sportul preferat al creatorului.

Dar tehnologia și-a spus cuvântul și aici, urmând lansarea pe consola Game Boy de la Nintendo. Versiunea de consolă Tetris s-a vândut în peste 35 de milioane de exemplare și a transformat Game Boy într-un succes. Era considerată de mulți cea mai bună versiune de Tetris.

Până azi, Tetris a fost introdus în peste 65 de platforme de joc, fiind descărcat pe dispozitive mobile de peste 500 de milioane de ori.