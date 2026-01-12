Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că achizițiile publice date cu dedicație au luat sfârșit. Ministra a anunțat că l-a sesizat pe directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, Daniel Nicolăescu, la Agenția Națională de Integritate într-un posibil caz de conflict de interese. Aceasta a mai spus că au început controalele pe zona de PNRR.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Diana Buzoianu a transmis că va urmări ca toate fondurile europene să fie folosite corect și spune că directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea este implicat într-un potențial caz grav de conflict de interese. Din informațiile prezentate de Buzoianu, Daniel Nicolăescu ar fi fost angajat simultan și la firma privată Chimpromet atunci când aceasta a câștigat o achiziție publică derulată de Direcția Silvică Vâlcea.