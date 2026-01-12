Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că achizițiile publice date cu dedicație au luat sfârșit. Ministra a anunțat că l-a sesizat pe directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, Daniel Nicolăescu, la Agenția Națională de Integritate într-un posibil caz de conflict de interese. Aceasta a mai spus că au început controalele pe zona de PNRR.
Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Diana Buzoianu a transmis că va urmări ca toate fondurile europene să fie folosite corect și spune că directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea este implicat într-un potențial caz grav de conflict de interese. Din informațiile prezentate de Buzoianu, Daniel Nicolăescu ar fi fost angajat simultan și la firma privată Chimpromet atunci când aceasta a câștigat o achiziție publică derulată de Direcția Silvică Vâlcea.
„Gata cu achizițiile publice date cu dedicație! Suntem atenți la toate fondurile europene să fie folosite corect! Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva semnalat de BEI pe care l-am sesizat la ANI: Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, în timp ce ocupa funcția de conducere la Romsilva, era angajat simultan și la firma privată Chimpromet SRL. Exact această firmă a câștigat achiziția publică derulată de Direcția Silvică Vâlcea, cât timp domnul în cauză era director adjunct, licitație cu privire la lucrările de corectare a torentilor pentru reducerea riscurilor generate de viituri (lucrări realizate din fonduri europene din PNRR). Coincidență?”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.
„Am început controale pe zona de PNRR unde, dacă vor exista suspiciuni, vom anunța imediat autoritățile de control. Majoritatea absolută a fondurilor au fost si sunt folosite corect – dar acolo unde au existat excepții de la aceasta regula, nu vom accepta folosirea incorectă a fondurilor. Fondurile publice trebuie protejate, iar regulile trebuie să fie aceleași pentru toți! Urmează controale în teren. Transparența nu e opțională.”