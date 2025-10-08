Rezervația pentru urși problemă de lângă Brașov va fi finalizată în prima jumătate a anului viitor, conform declarațiilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat recent șantierul, relatează Biz Brașov. Centrul este în Masivul Postăvaru și este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene, în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt.

Lucrările au întârziat din cauza unor probleme tehnice. Rezervația, situată pe un teren de aproximativ 70 de hectare la poalele masivului Postăvaru, este destinată urșilor care intră frecvent în zone locuite și ar trebui să găzduiască aproximativ 80 de specimene.

Diana Buzoianu a explicat: „Au fost identificate câteva probleme tehnice, dar o să fie finalizat cel mai probabil în prima jumătate a anului viitor”.

Inițial, proiectul trebuia finalizat până la sfârșitul acestui an, însă contractul cu un constructor a fost reziliat din cauza întârzierilor. În prezent, autoritățile se bazează pe rezervația privată de la Zărnești, finanțată prin donații, care este deja supraaglomerată.

Recensământul urșilor

În paralel, se așteaptă finalizarea unui studiu amplu privind populația de urși din România.

Șerban Davidescu, director general INCDS, a menționat că acest studiu este o premieră mondială: „Sigur că apar impedimente pe parcurs. Îţi dai seama la un moment dat că poate o procedură trebuie îmbunătăţită”.

Rezultatele acestui recensământ, bazat pe probe genetice, sunt așteptate de doi ani. Raportul final, care va oferi atât numărul de urși, cât și informații despre distribuția lor geografică, va fi publicat la sfârșitul lunii noiembrie, conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură.

